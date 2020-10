Komplikuje sa to! Obrovský problém deň pred celoplošným testovaním: Podnikne vláda radikálny krok?!

Komplikuje sa to! Vrásky na čele má nielen premiér Igor Matovič, ale najmä minister obrany Jaroslav Naď, ktorý má celoplošné testovanie logisticky pod palcom.

Ako sa zdá, ich prosby a výzvy smerom k zdravotníkom zostali čiastočne nevypočuté. Ešte vo štvrtok ich chýbalo takmer 3 000, a tak do hry mala vstúpiť tvrdá mobilizácia zdravotníckych pracovníkov. Aká bola reakcia lekárov? Toto zrejme nečakali ani v tom najhoršom sne. Už zajtra sa má uskutočniť najväčšia logistická akcia v dejinách Slovenska, stále však nie je jasné, ako to celé dopadne.

V rukách to majú zdravotníci, ktorých ešte vo štvrtok nebol dostatok. „Aj na prvý, aj druhý deň by sa nám hodilo 2 000 až 3 000 takých zdravotníkov, ktorí môžu robiť stery,“ povedal minister s tým, že na Slovensku máme 93-tisíc zdravotníkov a 15- až 20-tisíc z nich by sa podľa neho mohlo nájsť. Zároveň si však uvedomuje ich limity. „Viem, že vy zdravotníci ste unavení a robíte deň-noc,“ uviedol.

Mobilizácia zdravotníkov

Prosby a výzvy ministra obrany však nemusia byť to, čo na zdravotnícky personál zafunguje. Navyše, vláda sa zlým legislatívnym rozhodnutím pripravila o to, aby jej pomáhali napríklad zubní lekári. Tí nie sú explicitne vymenovaní medzi pracovníkmi, ktorí môžu robiť stery. Zohnať tisícky ľudí nebude ľahké, a tak je možné, že vláda bude musieť v niektorých regiónoch pristúpiť k mobilizácii.

„Sú pripravené zoznamy 93-tisíc zdravotných pracovníkov a v tých regiónoch, kde budú chýbať, sa bude z nich jednoducho vyberať,“ opísal minister Naď situáciu, ak zdravotníci nebudú ochotní spolupracovať dobrovoľne. Mobilizácii sa ale vláda snaží zabrániť zubami nechtami. Premiér Igor Matovič včera podvečer vyzval zdravotníkov, ktorí sa prihlásili do služby štátu na jeden deň, aby potiahli dva. Lákadlom má byť finančne zaujímavá odmena.

„Zdravotníkom, ktorí odrobia obidva dni, vyplatíme mimoriadny príspevok 500 eur,“ povedal Matovič s tým, že inak by za jeden deň dostali len 100 eur plus 20 eur za každého infekčného. S týmto príplatkom si v okresoch, kde bude veľa nakazených, dokážu podľa neho zarobiť za víkend aj 1 100 eur.