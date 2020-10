Čechom sa prihovoril nový minister zdravotníctva: Zmeňme strach na rešpekt

Nový český minister zdravotníctva Jan Blatný vo štvrtok uviedol, že je teraz potrebné zmeniť strach, ktorý spoločnosť rozdeľuje, na rešpekt.

Ak sa to podarí, česká verejnosť môže získať silu, povedal krátko po tom, ako ho premiér Andrej Babiš uviedol do funkcie, v ktorej nahradil Romana Prymulu. Informácie priniesol portál Novinky.cz. "Keby ste sa ma opýtali, čo vidím ako hlavnú úlohu pre seba a celý rezort, tak je to potreba zmeny. Je potrebné zmeniť náladu v spoločnosti a vnímanie aktuálnej situácie," uviedol nový minister Blatný.

"Poďme preto zmeniť pocit strachu na rešpekt. Strach nás paralyzuje a rozdeľuje. Keď to zmeníme, môžeme získať silu," dodal. Zamerať sa podľa neho teraz treba najmä na ochranu rizikových skupín, teda seniorov a chorých. Blatný vo funkcii ministra zdravotníctva vystriedal epidemiológa Prymulu. Babiš pri uvedení Blatného do úradu povedal, že s novým ministrom budú riešiť pandémiu koronavírusu ako hlavnú tému. Premiér znovu vyzval českých občanov, aby dodržiavali vládne opatrenia. "Buďte doma a buďte na homeofficoch," pripomenul. Vakcína bude svetlom na konci tunela, dodal.

Prymula bol šéfom rezortu zdravotníctva iba 38 dní. Skončil po tom, čo sa v médiách objavili jeho fotografie, ako vychádza neskoro večer z jednej pražskej reštaurácie a bez rúška. V tom čase mali však byť reštaurácie a bary zatvorené, čo nariadila samotná vláda v snahe zastaviť šírenie koronavírusu, napísali Novinky.cz.