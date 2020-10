Ján Ďurovčík prehovoril o otcovstve: Hneď prvá veta vzbudzuje otázky

Bývalý tanečník, z ktorého sa stal úspešný choreograf a režisér, nám porozprával o svojich otcovských pocitoch, zaspomínal si na veľmi špeciálne momenty pred veľkou newyorskou premiérou a poodhalil aj svoju trinástu komnatu, v ktorej schováva bolesť a úzkosť z nevydarenej práce.

O svoje „prvýkrát“ sa s nami podelil Ján Ďurovčík (49).

Prvýkrát otcom

Neviem, či to v mojom prípade zároveň nie je premiéra aj derniéra... Opustím to klišé, ktoré hovorí, že je to najkrajší zážitok v živote, pretože ten zážitok sa nedá k ničomu inému prirovnať. Je to niečo úplne iné než všetko to krásne, čo ma v živote postretlo. Ten moment, keď doktori to malé dajú matke hneď po narodení na bruško, ten pocit šťastia, pohľad na moju manželku Barboru, tie slzy, smiech, radosť, to je unikátne. A neopakovateľné bolo aj prvé kočíkovanie. Bolo to u nás v Ivanke pri Dunaji, na cyklistickom chodníku, ktorý vyzerá ako nekonečné mólo, a ja som mal pocit, že sa na mňa díva celý svet. Zdalo sa mi, že mám na čele napísanú tú neskutočnú hrdosť, hrdosť muža, ktorý je pyšný na svoje dieťa i ženu. Bolo to zvláštne, že taká banálna vec ako kočíkovanie môže vzbudzovať v človeku takú silnú emóciu.