Zoltán († 26) havaroval na prekliatom úseku pri Košiciach: Smrť na ceste za láskou!

Chcel objať svoju lásku, nuž sadol do auta a vyrazil za ňou.

Zoltán († 26) z Moldavy nad Bodvou vtedy ešte netušil, že to bude jeho posledná jazda v živote a svoju priateľku už nikdy neuvidí. Na rovnom cestnom úseku medzi obcami Mokrance a Buzica (okr. Košice-okolie) z neznámych príčin zišiel z cesty do priekopy a narazil do stromu. Mladý muž utrpel vážne zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol.

Zoltán († 26) mal budúci mesiac oslavovať 27. narodeniny. Namiesto oslavy mu rodina pripravuje vo štvrtok pohreb. Mladík z Moldavy nad Bodvou posledný rok vypomáhal v miestnom autoservise. „U nás vykonával pomocné práce, dostal sa sem cez projekt Úradu práce. Mali sme s ním dohodu, že ho chceme neskôr prijať natrvalo. Aj on mal ambíciu, aby tu pôsobil ďalej, čo nás tešilo. Bol veľmi šikovný a práca ho bavila. Veľmi dobre zapadol aj do nášho kolektívu,” prezradila ekonómka servisu Denisa. Smutno dodala, že práve v deň nehody Zoltán na svoje auto obul nové, kvalitné zimné pneumatiky.

Učil ho šoférovať

Zúfalý Zoltánov otec pre Nový Čas prezradil, že ešte stále čakajú na bližšie informácie od polície. To, prečo ich milovaný syn tragicky zahynul na rovnom úseku, si nevedia vysvetliť. „Išiel po priateľku. Ten úsek dobre poznal, išiel tadiaľ už miliónkrát. Osobne tiež poznám ten úsek a netuším, čo sa tam mohlo stať, možno išlo niečo oproti a musel sa vyhnúť,” povedal. Potvrdil, že jeho syn bol v autách zbehlý.

„Bol to skúsený šofér, jazdil nonstop, odkedy má vodičský preukaz, teda posledných 8 rokov. Ja som bol 30 rokov šofér kamiónov a učil som ho šoférovať. Presne vedel, čo, kde a ako má robiť,” zaspomínal si nešťastný otec, ktorý si nemyslí, že došlo k technickému zlyhaniu auta. „Mal dobré brzdy a nové pneumatiky. Nevieme si to vysvetliť,” uzavrel so smútkom v hlase.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová uviedla, že k nehode došlo v pondelok o 17. hodine v katastri obce Cestice (okr. Košice-okolie). „Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič viedol vozidlo značky BMW v smere od obce Mokrance na Buzicu. Muž pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať,” informovala.