Zdravotná sestra Miriama prehovorila do duše popieračom covidu: Slová, ktoré mnohým ľuďom otvoria oči!

Situácia na Slovensku sa zhoršuje, napriek tomu sa znova a znova nájdu ľudia, ktorí si z pandémie robia len posmešky.

Na vysmievanie sa z Covidu-19 sa rozhodla reagovať aj zdravotná sestra Miriama. Práve slová zdravotných pracovníkov, ako je ona, môžu pomôcť mnohým ľuďom otvoriť oči a vidieť dopady pandémie a nezodpovedného správania sa skôr, ako bude príliš neskoro!

Slová zdravotnej sestry, ktoré opisujú realitu bežných dní, by si mal vziať k srdcu naozaj každý:

Viem....je toho plný Facebook, TV či noviny a "politický boj", ale mne to proste nedá neustále čítať tie neskutočné nezmysly a výmysly. Myslíte si, že sa takto ja a všetky sestry (sestry s guličkami ako by kolega povedal), či naše lekárky/lekári sanitár/ky či upratovačky obliekame, lebo sa chystáme na maškarný ples? Že x hodín nepijeme necikáme, lebo nechceme zbytočne skôr volať kolegyňu na výmenu len tak? Že sa spotíme za pár hodín ako asi nikdy v živote len tak? Že respirátor na hube a všetko okolo, kde máš pocit že už máš aj klaustrofóbiu, a ty nechceš rúško? Hmm.... Že sa nebojíme? Jasné, aj my máme niekde v sebe strach a dovolím si tvrdiť, že väčšina z nás nie o seba, ale o svoju rodinu.

Ten pocit, že ste to priniesli domov vy? Hmm....ale, žiaľ, my nemáme na výber. Vybrali sme si prácu, ktorá je naším poslaním a je krásne, keď viete, že svojou prácou pomáhame a zachraňujeme ľudské životy, ale tiež máme doma to najcennejšie: rodičov, súrodencov, deti, milujúcich partnerov a inú rodinu. Ak stále neveríš a je to len "chrípôčka", pri ktorej nám už zomreli pacienti z každej vekovej kategórie, tiež to bola niekoho dcéra či syn, mamina, tatino či babka alebo dedko. A stále nezabúdajme, že máme aj pacientov po úrazoch a iných vážnych ochoreniach, ktorí potrebujú UPV či operáciu. Tak nám prídi pomôcť, pani upratovačky si radi s vami vymenia na chvíľku post v prípade, ak nemáš zdravotnícke vzdelanie. A ak ho máš, o to viac ťa očakávame. Žiadny stres a panika. Áno, veľa ľudí má to šťastie, že to prekoná "jednoduchšie".

Prosíme iba o OHĽADUPLNOSŤ voči každému, kto stojí vedľa vás, oproti vám či za vami. Lebo neviete či práve on nie je onkologický pacient, alebo nemá doma onkologicky choré dieťa. Či práve on neberie pre svoje ochorenie lieky na potlačenie imunity, či nemá v spoločnej domácnosti starých rodičov prípadne s diabetom a iné ochorenia! Ďakujeme, že snáď nám konečne uveríte. A nie, žiadne tlieskanie ani vďaku neočakávame, je to naša práca, iba nám už uverte.