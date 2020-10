Martina pomáhala s testovaním na Orave, TOTO si nemohla nechať pre seba: Svedectvo, ktoré vám vtisne slzy do očí!

Názory na plošné testovanie sa u Slovákov rôznia. Zatiaľ čo niektorí ho chvália, nájdu sa aj takí, ktorí sa boja, prípadne sú absolútne proti. Prvá fáza v najrizikovejších oblastiach už prebehla a z regiónov prichádzajú prvé dojmy.

Niektorí sa rozhodli pomôcť, niektorí radšej nadávať. Už tento víkend čaká celé Slovensko plošné testovanie, z ktorého majú Slováci zmiešané pocity. Rozhodla sa preto prehovoriť Martina, ktorá pomáhala pri testovaní na Orave počas uplynulého víkendu. Jej slová vám nielenže vtisnú slzy do očí, ale mnohých, ktorí nevedia, čo od akcie očakávať, aj upokoja.

"Posledné 3 dni som strávila testovaním ľudí na Orave. Už dávno ma nebaví čítať akékoľvek statusy ohľadom corony alebo testovania, či to význam má alebo nemá, ako každý vie, čo by sa malo alebo nemalo robiť. Snažila som sa len pomôcť, spríjemiť tam ľudom nepríjemné vyšetrenie, usmiať sa spod toho snehuliackeho skafandra. A poviem vám jedno. Aj v takej náročnej situácii, keď dýchate 12 hodín cez 2 rúška, pracujete s materiálom v dvojo rukaviciach, oblepený páskou a okuliare vám tlačia do kosti tak silno, že ich máte pocitovo na sebe ešte aj v noci, tak aj vtedy vám môže byť strašne fajn, lebo je okolo vás skvelý tím ľudí, ktorí nehundrú a napriek tomu, že sa pred pár hodinami vôbec nepoznali, pracujú ako jeden tím. Osobne som sa nikdy nestretla s prácou vojakov, ale od tohto víkendu si ich fakt výnimočne vážim. Sú to skvelí chlapi. Keď vidíte, ako vám bokom privedú tehotnú ženu, alebo starú pani, ktorá ledva stojí, aby nemusela čakať a žmurknú spod tých potápačských okuliarov, keď trpezlivo čakajú na inú pani, ktorá si zo stresu z testovania nie je schopná ani vybrať občiansky z kabelky, keď sa kolega prihovára vystrašeným deťom a ich čakacie čísla premieňa zrazu na pomyselné čísla rôznych športovcov na dresoch....vtedy viete, že ste dobre. A že aj počas corony, aj v tým nepríjemných skafandroch je stále miesto pre ľudskosť. Že je to o nás, ako si tie podmienky premeníme. A ja som mala jeden nádherný víkend. "