Zmätočná komunikácia môže zmeniť plány Banskej Bystrice pri testovaní: Mesto má jedinú prosbu

Mesto Banská Bystrica verí, že aj napriek zmätočnej komunikácii zo strany Ústredného krízového štábu SR a štátnych orgánov, ktorá prichádza k samosprávam v súvislosti s celoplošným testovaním občanov na nový koronavírus, sa podarí každú zmenu svojim obyvateľom odkomunikovať včas.

Konštatovala to hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

Aktuálna zmena aj v prípade banskobystrickej samosprávy spočíva nielen v tom, že testovanie bude realizované počas víkendu 31. októbra a 1. novembra, hoci sa pôvodne pripravovalo na tri dni, ale zmenil sa už aj čas testovania. Odberné miesta majú byť k dispozícii od 7.00 až do 22.00 h. Pôvodne avizovaný termín testovania občanov bol plánovaný od piatka 30. októbra do nedele 1. novembra v čase od 8.00 do 20.00 h.

Mesto v utorok (27.10.) tak nevedelo s určitosťou potvrdiť, či budú otvorené všetky vytypované odberné miesta, o ktorých informovalo ešte v pondelok (26.10.). V Banskej Bystrici sa nateraz počíta so 68 odbernými miestami vrátane dvoch mobilných odberových jednotiek.

"V týchto chvíľach pracujeme na tom, aby sme mnohé miesta zabezpečili potrebným osvetlením, keďže testovanie bude realizované prioritne v exteriéroch do neskorých večerných hodín. Ľudí prosíme o trpezlivosť," reagovala hovorkyňa.

"Mesto ďakuje všetkým, ktorí reagovali na výzvu a prejavili záujem pomôcť pri celoplošnom testovaní ako administratívni pracovníci. V tejto chvíli máme kapacity naplnené. Samospráva vybrala 200 záujemcov, s ktorými intenzívne komunikuje," dodala Marhefková.