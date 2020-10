Nitra vyšla v ústrety Slovanu: Zápas posunuli, počkajú na trénera v karanténe

Zápas 12. kola slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 Slovan Bratislava - FC Nitra sa presunul zo soboty 31. októbra na nedeľu 1. novembra s výkopom o 17.00 h. Úradujúci majster o presune po dohode oboch klubov informoval na oficiálnom webe.

V prípade, ak by sa hral zápas v pôvodnom sobotnom termíne, bol by realizačný tím domácich okolo Darka Milaniča ešte v povinnej karanténe. "Som rád, že Nitra pochopila vážnosť situácie a akceptovala našu žiadosť o posunutie zápasu na nedeľu, aby už na lavičke mohol byť Darko Milanič a jeho tím. O toto nám išlo aj v zápase v Dunajskej Strede. Ja som nechcel byť nasilu na lavičke, naopak, snažil som sa o odklad stretnutia. Kým my sme takto naposledy vyšli v ústrety DAC, aby na štadióne mohli byť diváci, oni teraz našej žiadosti nevyhoveli. Ale k tomu sa už nemá zmysel vracať. V tejto situácii beriem remízu ako naše víťazstvo a ich stratu a rozumiem aj ich negatívnym reakciám. Chcem ešte dodať, že ma mrzí, ak som sa akokoľvek dotkol slovenských trénerov. Nebolo to mojím úmyslom, bolo to krízové riešenie výhradne na tento jeden zápas," povedal generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík ml. na webe skslovan.com.

"Úplne sa zabudlo na vážnosť situácie a zdravotnú stránku. Jediné, čo ste vo výstupoch mohli vidieť, bola moja prítomnosť na lavičke. Svoje rozhodnutie však určite neľutujem, pre mňa vždy bol a vždy bude najdôležitejší klub. A v tomto konkrétnom prípade bolo nesmierne dôležité, že sme tento zápas spoločne zvládli. Práve v ťažkých chvíľach je potrebné ukázať, že Spolu sme Slovan, čo dali svojím prístupom a charakterom jasne najavo aj naši hráči. Som na nich hrdý."

Rozhodnutie o obsadení lavičky počas zápasu sa rodilo spoločne s Milaničom i kabínou: "Počas týždňa sme sledovali tréningový proces a vycítili sme, že mužstvo potrebuje podporu a pri absencii trénera prítomnosť niekoho, kto jednak hráčov dobre pozná a zároveň pre nich predstavuje patričnú autoritu. Rovnako sme toto rozhodnutie konzultovali s Darkom Milaničom. On určil základnú zostavu a taktiku. Bolo to spoločné klubové rozhodnutie, za ktorým si stojíme. Teším sa, že to takto zafungovalo. Hralo sa naozaj o veľa. Zvlášť v dobe pandémie je titul aj kvôli novému kľúču európskych pohárov nesmierne dôležitý a úprimne poviem, že mi na tomto zápase naozaj veľmi záležalo, pretože v hre nie sú len športové úspechy, ale aj naše investície, ktoré do klubu pravidelne vkladáme."

"Aj hráči sú v prvom rade ľudia, majú svoje rodiny a blízkych. Neviem, či si kritici vedia predstaviť, v akom boli rozpoložení, keď každý deň videli, ako okolo nich pribúdajú pozitívni na COVID-19. Je ľahké kričať a kritizovať, no skúste sa vžiť do našej pozície. Na jednej strane nás čakal možno zlomový zápas z pohľadu ďalšieho priebehu sezóny, na druhej tu bolo zdravotné riziko a doráňaná kabína. V boji o titul môžu rozhodovať vzájomné zápasy. Preto sme sa museli čo najviac zomknúť a cítil som, že moje vyjadrenie podpory mužstva z lavičky môže byť pre tento zápas dôležité. Príde mi naozaj smutné, že namiesto aspoň minimálnej empatie sa za každú cenu hľadá senzácia. Ešte raz chcem oceniť charakter hráčov, som na nich naozaj hrdý. Na rovinu poviem, že beriem bod a charakter, ktorý tím ukázal, aj za cenu kritiky, ktorú som musel zniesť. V niektorých prípadoch je táto kritika až úsmevná, pretože prichádza stále od tých istých kruhov a osôb, ktoré majú potrebu neustále komentovať dianie v Slovane Bratislava," dodal Kmotrík ml.