Bude ho riešiť disciplinárna komisia? Kmotrík si vyrobil problém, predpisy hovoria jasne

Toto sa môže stať len na Slovensku! Bez urážky trénerského cechu, po nedeli sa u nás dá viesť mužstvo spred lavičky aj bez potrebnej licencie.

Neželaným priekopníkom je Ivan Kmotrík mladší. Viceprezident bratislavského Slovana koučoval druhý tím tabuľky v šlágri jesene proti lídrovi súťaže DAC Dunajská Streda (1:1), hoci nemá žiadne trénerské vzdelanie. Belasí po pravidelnom testovaní v sobotu oznámili, že musia poslať 14 ľudí do karantény, a žiadali o odloženie zápasu.Medzi infikovanými bol aj slovinský tréner Darko Milanič. Slovan musel zostaviť nový realizačný tím, ale na ihrisko nastúpil prakticky s najsilnejšou zostavou.

V zápise o stretnutí na futbalnet.sk figuruje v pozícii hlavného trénera Stanislav Moravec, ktorý má licenciu a vedie juniorku. V kolónke vedúci mužstva stojí meno Ivana Kmotríka ml. Vo vyhradenom priestore pre trénera bol počas zápasu aktívny iba on. „Viesť družstvo v priebehu stretnutia a stáť v technickej zóne môže výhradne hlavný tréner s požadovanou trénerskou licenciou. V prípade porušenia tohto nariadenia riaditeľ technického úseku zväzu podá voči trénerovi a voči klubu podnet na začatie disciplinárneho konania,“ píše sa v rozpise ÚLK.

V zápise vedený hlavný tréner má povinnosť zúčastniť sa po zápase aj na tlačovej konferencii, čo Moravec splnil. „Nevidel som oficiálny zápis o stretnutí. Neviem, kto bol písaný ako hlavný tréner, ktorý ako jediný môže vydávať pokyny. Ak to nebol Kmotrík, potom sú na vine rozhodcovia, že mu umožnili koučovať mužstvo. V takom prípade mal zasiahnuť náhradný rozhodca s hlavným. Ten má takú osobu napomenúť a v prípade odmietnutia jej udeliť žltú alebo červenú kartu,“ vysvetlil pre Nový Čas šéf komisie rozhodcov zväzu Marián Ružbarský.

Kmotrík mladší sa po zápase staval do úlohy motivačného a burcujúceho člena realizačného tímu. „Určite sa nepasujem do pozície trénera. Na to tu boli tréneri, aby chalanov pripravili. Je smutné, že namiesto futbalu sa opäť rieši nejaká zástupná téma. Neviem, či si tí, ktorí útočia na mňa a najmä na klub, uvedomujú, v akom rozpoložení sa naši hráči pred zápasom ocitli. V takých situáciách musíme prijímať aj neobvyklé riešenia," reagoval včera na klubovej stránke.

Zaskočený z jeho počínania bol aj nemecký tréner DAC-u Bernd Storck. „Myslel som si, že na lavičke môže koučovať iba niekto s licenciou. V Nemecku by sa to nemohlo stať, ale na to je tu rozhodca."

KTO CHÝBAL SLOVANU?

Jurij Medvedev

Erik Daniel

Joeri De Kamps

Ezekiel Henty

David Strelec