Vráti sa Monika Jankovská k hladovke? Pravda o zdravotnom stave bývalej štátnej tajomníčky!

Koho nabonzuje? Moniku Jankovskú v utorok previezli z banskobystrickej basy, kde sedí vo väzbe za obvinenia z korupcie a z marenia spravodlivosti, do Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku.

Vypovedala niekoľko hodín, čo by mohlo naznačovať, že po 7 mesiacoch začala extajomníčka rezortu spravodlivosti spolupracovať s políciou. Nový Čas zistil, že hladovku už nedrží, lebo jej to neumožňuje zdravotný stav.

Moniku Jankovskú spolu s ďalšími sudcami, ktorí čelia obvineniu z korupcie, zadržali kriminalisti z NAKA v marci tohto roka v rámci rozsiahlej policajnej akcie Búrka. Odvtedy sedí Jankovská vo väzbe a s políciou oficiálne nespolupracuje. Podľa informácií portálu Topky.sk však pred niekoľkými dňami napísala z cely list adresovaný dozorujúcej prokurátorke v kauze Búrka Valérii Simonovej.

Ešte dávnejšie mala písať aj šéfovi NAKA Branislavovi Zurianovi, s ktorým sa mala dokonca za múrmi väznice viackrát osobne stretnúť. Jankovská mala podľa pôvodne medializovaných informácií vyšetrovateľovi ponúknuť výpoveď proti jednému členovi bývalej vlády a taktiež proti vplyvnému oligarchovi.

Obhajca bývalej štátnej tajomníčky Peter Erdös sa však k jej utorkovej výpovedi na špeciálnej prokuratúre nechcel bližšie vyjadrovať. „Na žiadosť mojej klientky sa nebudem vyjadrovať k dnešnému dňu. Nemôžem nič potvrdiť, ani vyvrátiť,“ vyhlásil Jankovskej advokát. Svedectvo voči ďalším vplyvným osobám by mohlo pomôcť Jankovskej k dohode a zníženiu vlastného trestu.

Už nedrží hladovku

Jankovská vyhlásila v septembri vo väzbe hladovku, ktorou chcela upozorniť na porušovanie jej základných práv. Išlo o protest proti vyšetrovateľovi Petrovi Juhásovi aj súčasnej ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, ktorí sa mali voči nej dopúšťať neprávostí. Na začiatku októbra však pôst po 20 dňoch prerušila a pre zhoršujúci sa zdravotný stav skončila v rukách lekárov a na infúziách.

„Vzhľadom na skutočnosť, že mojej klientke sa výrazne zhoršil zdravotný stav, bola nútená na odporúčanie lekárov prerušiť protestnú hladovku,“ povedal na začiatku októbra Erdös s tým, že sa jeho klientka plánuje k hladovke znova vrátiť. Podľa advokáta aktuálne to však stále nie je pre zdravotný stav možné. „Má sa v rámci možností, v akých sa nachádza. Zatiaľ v tom nepokračuje vzhľadom na to, že keď bude v situácii, že jej to zdravotný stav umožní, tak potom to zváži a rozhodne ďalej,“ vysvetlil advokát

Vývoj udalostí

11. marca

- NAKA ju zadržala spolu s ďalšími sudcami pri akcii Búrka.

9. septembra

- Jankovskej pribudla na krk ďalšia kauza týkajúca sa trenčianskeho podniku Fatima.

12. septembra

- Vyhlásila hladovku, pretože sú podľa nej porušované jej základné práva a slobody.

21. septembra

- Špecializovaný trestný súd rozhodol, že jej predĺži väzbu do marca 2021.

2. októbra

- Nevládze chodiť, prerušuje hladovku a ide pod dohľad lekárov.

27. októbra

- Jankovská je na súde v Pezinku, kde rieši možnú dohodu. V hladovke

nepokračuje, nedovoľuje jej to zdravotný stav.