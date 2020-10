Starosta bratislavskej Petržalky podporuje testovanie, no kritiku si neodpustil: Tvrdé slová!

Starosta Petržalky, počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti, Ján Hrčka podporuje celoplošné testovanie ľudí na COVID-19, upozorňuje však, že ich samospráva stále nemá finálne požiadavky.

"Robiť zo samospráv rukojemníkov spôsobom, že ak sa ľudia neotestujú, tak im niekto od 2. novembra zakáže chodiť do práce, lebo nemajú potvrdenie. Pričom za týždeň sú štyrikrát zmenené zadania. Neviem si predstaviť postihovať ľudí pri takej improvizovanej akcii, ako je táto," vyhlásil.

Problém mestskej časti spravila aj v pondelok (26. 10.) ohlásená zmena trvania testovania z troch na dva dni. "S odretými ušami a pri priaznivom počasí sme 96 odberných miest vedeli prichystať. Po pondelkovej informácii nám už však armáda predbežne povedala, že budú chcieť až 140 odberných miest. Takto sa fungovať nedá. Zatiaľ to nie je oficiálne, čakáme na potvrdenie. Ak by však prišla akákoľvek požiadavka na zvýšenie kapacít odberných miest, neviem si to reálne predstaviť," upozornil Hrčka. V tom prípade by podľa starostu zvažovali ako susedné Staré Mesto aj nad využitím autobusov ako miest na testovanie. Hrčka nechápe, prečo sa zúžil plánovaný čas na testovanie z troch na dva dni. "Vytvára to len väčší tlak na zdravotníkov, administratívnych pracovníkov či na ľudí," poznamenal.

Starosta chce zabezpečiť, aby boli všetky rizikové časti testovania vonku pred budovou. "Nechcem, aby si 1000 ľudí odkašliavalo v jednom uzatvorenom priestore," poznamenal. Odberné miesta sa snažili rovnomerne rozložiť v rámci celej Petržalky. Zhruba budú kopírovať volebné okrsky. V areáloch, kde to bude možné, bude testovanie realizované v exteriéri.

Petržalka pripravuje aj miesta, kde sa bude dať testovať aj formou "drive-through". Samospráva v rámci priestorov spomína dostihovú dráhu, Ekonomickú univerzitu, domy kultúry či Námestie republiky. Petržalka bude občanov informovať o odberných miestach cez svoj web, sociálne siete či formou SMS.