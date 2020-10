Tehotná herečka Šebová sa práce nevzdá: Makať bude až do pôrodu

Práce sa nevzdá! Zuzana Šebová (38) je v radostnom očakávaní.

Túto šťastnú novinku donedávna vedela iba jej najbližšia rodina, no počas víkendu to nakoniec priznala aj samotná herečka. K synčekovi Rudkovi (2), ktorého má s kolegom Michalom Kubovčíkom (40), onedlho pribudne súrodenec. Šebová je jedna z hlavných tvárí markizáckeho seriálu Horná Dolná, ktorý sa stále nakrúca, a podľa našich informácií bude seriálová krčmárka aj naďalej makať na pľaci. A nebude to jediný projekt, ktorý si Zuzana necháva.

Šebová a Kubovčík sa už nevedia druhého potomka dočkať. „Veľmi sa tešíme, že čakáme ďalšie bábätko a že bude mať náš Rudko súrodenca,“ povedali manželia ešte počas víkendu pre televíziu Markíza. Obaja účinkujú v obľúbenom komediálnom seriáli Horná Dolná a vyzerá to tak, že sa to ani v najbližších mesiacoch nezmení. Šebová totiž chce nakrúcať aj s tehotenským bruškom.

„Už pri prvom bábätku nakrúcala aj v pokročilom štádiu tehotenstva. Tvorcovia to vedeli zariadiť tak, že sa jej bruško neukazovalo na kamere. Jej postava krčmárky napríklad stála za barom v dedinskom pohostinstve a divák si tak nič nevšimol. Samozrejme s ňou rátajú, ak jej to zdravotný stav dovolí,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie. Samotná Markíza to potvrdila. „Seriál Horná Dolná sa podľa plánu bude vyrábať až do konca roka a nakrúcať bude aj Zuzana Kubovčíková Šebová,“ povedala PR manažérka Adriana Podobová.

Zostane v Inkognite?

Herečka okrem nakrúcania seriálu pravidelne háda povolania v Inkognite v konkurenčnej televízii. Aj tam s ňou rátajú a veria, že sa ešte posadí medzi kolegov hádačov. „Televízia JOJ naďalej počíta so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou na natáčaní relácie Inkognito.

Ak pandemická situácia v krajine dovolí, nakrúcanie bude prebiehať v druhej polovici novembra za prísnych bezpečnostných opatrení,“ vysvetlila Novému Času PR manažérka Katarína Procházková.