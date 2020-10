Nehoda Borisa Kollára: V aute s ním bola táto sexica! Kam viezol bývalú miss počas lockdownu?

Zvláštne okolnosti. Slovensko v sobotu večer šokovala informácia o tom, že predseda parlamentu Boris Kollár (55) mal vážnu dopravnú nehodu.

K nej došlo v bratislavskej časti Podunajské Biskupice, pričom Kollár po nej skončil v nemocnici so zlomeným krčným stavcom a kľúčnou kosťou. Záchranári však okrem neho a ochrankárov museli ošetrovať aj štvrtú pasažierku - bývalú missku Miroslavu Fabušovú (37), ktorá sa viezla spolu s politikom. Vážna nehoda sa odohrala na križovatke Mramorovej a Ulice svornosti v sobotu podvečer.

Prvé informácie hovorili o tom, že vládnej limuzíne nedal vodič bieleho volkswagenu prednosť. „Presné príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom objasňovania. Požitie alkoholických nápojov bolo vykonanou dychovou skúškou u oboch vodičov vylúčené,“ povedala hovorkyňa Veronika Slamková. Záchranári najskôr informovali o troch zranených, neskôr pridali štvrtú osobu. Kollára museli ihneď previezť do Nemocnice sv. Michala v centre Bratislavy.

„Transportovali ho do nemocnice s viacerými poraneniami celého tela, tzv. polytraumou. Počas prevozu bol pri vedomí a v stabilizovanom stave. Ďalší dvaja zranení, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a boli taktiež prevezeni do nemocnice. Štvrtý účastník nehody transport do nemocničného zariadenia odmietol,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Kollára pred nemocnicou čakali bývalé partnerky aj niekoľko detí, ktoré však odišli, keďže ich nepustili dnu.

Z parlamentu v nedeľu ráno prišla informácia, že Kollár má zlomený druhý krčný stavec, pričom medzičasom ho previezli do nemocnice na Kramároch. „Odhadovaná dĺžka rekonvalescencie je niekoľko týždňov,“ povedala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. Minister obrany Jaroslav Naď neskôr doplnil, že Kollár s veľkou pravdepodobnosťou utrpel aj zlomeninu kľúčnej kosti. Naď nevedel povedať, či bol Kollár pripútaný.

Kollárov minister práce Milan Krajniak poďakoval za rýchly zásah ochrankára na mieste: „Príslušník Úradu na ochranu ústavných činiteľov zachránil Borisovi Kollárovi život, pretože si všimol, že nemôže dýchať, lebo mal zapadnutý jazyk. Vďaka tomu, že si to všimol, sa ho podarilo stabilizovať.“ Tento Kollárov ochrankár pritom skončil so zlomeninou rebier a tržným poranením hlavy. Podľa Krajniaka sa v najbližších dňoch rozhodne, či je nutná Kollárova operácia, alebo nie.