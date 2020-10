Košice plánujú vytvoriť viac než 100 odberných miest: Jedno chcú zriadiť v oceliarňach

Mesto Košice doposiaľ identifikovalo približne 100 objektov, kde by sa mohlo realizovať celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19.

Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu mesta to oznámil primátor Jaroslav Polaček s tým, že hľadajú ďalšie. Spolu so starostami mestských častí (MČ) zároveň vyzval na pomoc obyvateľov, miestnych aj mestských poslancov.

Polaček pripomenul, že odberné miesta musí schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva aj armáda. Rozhodnuté by o nich malo byť najneskôr v utorok (27. 10.) dopoludnia. Pre TASR spresnil, že ideálne by bolo, ak by sa im podarilo zabezpečiť viac ako 200 odberných tímov, čo je približne 120 až 150 odberných objektov. Mesto má rokovať aj s košickými oceliarňami U. S. Steel, kde by tiež chcelo zriadiť odberné miesto. Plánom je rovnako prispôsobiť testovaniu aj verejnú dopravu. Podľa jeho slov dáta potrebujú zosumarizovať, pričom ich zverejnia najneskôr vo štvrtok (29. 10.).

"Popritom, ako budeme zháňať administratívnych pracovníkov, dobrovoľníkov, chceme požiadať všetkých poslancov MČ a mesta Košice, aby sa v rámci tejto akcie podieľali na pomoci v odberných miestnostiach. Tým, že mesto Košice má mestské časti, je to obrovská skupina ľudí, ktorí dokážu byť aktívni a efektívni," povedal s tým, že mesto do každého odberného tímu vyčlení aj príslušníka mestskej polície.

Primátor zároveň obyvateľov mesta požiadal o pomoc a ústretovosť. "Ak sú medzi Košičanmi ľudia, ktorí nám chcú pomôcť, nech sa zaregistrujú, oslovia starostov MČ, mesto, aby sme dokázali databázy zosúladiť tak, aby čo najviac ľudí priložilo ruku k dielu," dodal. Podľa jeho slov všetky potrebné úkony vrátane personálneho či technicko-materiálneho zabezpečenia koordinujú spolu s armádou. "Ak toto všetko zvládneme, verím, že v piatok (30. 10.) ráno dokážeme mesto Košice odovzdať dostatočne spôsobilo na testovanie," dodal.