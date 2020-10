Toto sú naši hrdinovia! Medici, zdravotníci, policajti či hasiči v prvej línii prehovorili o pilotnej fáze testovania

Nesedia doma s vyloženými nohami, ale rozhodli sa pomôcť dobrej veci a byť užitoční.

Mnohí ľudia z celého Slovenska sa dobrovoľne bez ohľadu na peniaze a na možné riziko nákazy rozhodli zapojiť do testovania obyvateľov Oravy a okresu Bardejov.Tí brali svoju účasť ako samozrejmosť a povinnosť pomôcť v neľahkej situácii.

Je to naše poslanie Otvoriť galériu Študentka epidemiológie Katka (19), Tvrdošín Zdroj: fab

Študentka epidemiológie Katka (19), Tvrdošín

Budúca hygienička a epidemiologička Katarína (19) z Tvrdošína neváhala ani minútu a rozhodla sa zapojiť do testovania vo svojom rodnom meste. „Nemyslím si, že sú potrební len lekári, ale aj ostatní zdravotníci. Prišlo mi to ako povinnosť, pretože som študovala zdravotníctvo, konkrétne farmáciu, a mám pomáhať,“ hovorí prváčka na vysokej škole. Podľa nej si veľa ľudí myslí, že dobrovoľníci sa zapojili do testovania len kvôli finančnej odmene.

„Ja osobne to kvôli tomu nerobím, nie je všetko o peniazoch. Aj keď sa hovorí, že zadarmo ani kura nehrabe. Išli by sme do toho aj zadarmo, no je pekné od štátu, že nás aj zaplatia. Robím si predsa svoju prácu, 12 hodín stojím na nohách,“ ozrejmila sympatická Katarína. Obavy z nákazy má, no snaží sa chrániť všetkými možnými spôsobmi.

Priznáva, že je tu určité riziko, no je potrebné správne si nasadiť rúško, aby sa riziko eliminovalo a dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia. Navyše, odberný tím prešiel okamžite testovaním. „Vždy je riziko, no je to naše poslanie,“ doplnila šikovná dobrovoľníčka, ktorú v rozhodnutí pomôcť pri testovaní podporili aj rodičia. „Povedali mi, že sú na mňa hrdí. Mne to veľmi dobre padlo. Vôbec ma neodhovárali,“ uviedla Katka.

Prvý deň sa jej zdal zložitejší, predsa len, kým si na všetky úkony zvykla a naučila sa ich. Potom jej však už všetko išlo ako po masle. „Ja som sa snažila všetkých ľudí, ktorí prišli na testovanie, aj povzbudiť. Boli medzi nimi aj detičky, ktoré si troška poplakali, no zvládli to a keď už to zvládli tí najmenší, dajú to všetci,“ zakončila obetavá študentka, ktorá sa plánuje zapojiť a pomôcť aj pri ďalšom testovaní zvyšku Slovenska.