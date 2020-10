Polícia vyzýva ľudí, aby sa nenavštevovali: Ak už idete von, účel treba pri kontrole zdôvodniť

Čo najviac času treba v aktuálnej situácii tráviť doma a von ísť len na nevyhnutný čas. Pri kontrole treba s policajtmi komunikovať a hodnoverne im zdôvodniť účel cesty.

Pomôcť môže napríklad pracovná zmluva, objednávka či blok od nákupu. Von možno ísť do prírody, na prechádzku so psom či na nákup potravín a hygienických potrieb. Povolená je tiež cesta do práce či na miesto podnikania. Polícia to uviedla na sociálnej sieti v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a vyhlásenými opatreniami.

"Ak ste zdravý a silný, nemyslite iba na seba, ale na všetkých zraniteľných," vyzvala polícia. Upozornila tiež ľudí, aby nenavštevovali príbuzných, ak nie sú na nich odkázaní. Pripomenula, že nariadenia sú dostupné aj na stránke korona.gov.sk.

Od začiatku marca do 22. októbra polícia zaznamenala už 1590 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény, 406 prípadov zákazu otvorenia prevádzok, 2476 porušení povinnosti nosenia rúška a 4472 prípadov, pri ktorých bolo zistenie porušenie povinností.

Za nedodržanie mimoriadnych opatrení môže v blokovom konaní polícia uložiť pokutu do 1000 eur. V správnom konaní môže výška dosiahnuť až 1659 eur.