Ako sa Slovensko stavia k čiastočnému lockdownu? Ukážkové mesto, strach aj truc!

Slovensko je v čiastočnom lockdowne. A hoci sa najmä na sociálnach sieťach objavujú príspevky a fotografie ľudí, ktorí sa rozhodli trucovať, väčšina ľudí je, našťastie, stále tolerantná a zodpovedná.

Do redakcie nám od začiatku čiastočného lockdownu prichádzajú fotografie každého druhu. Niekde sa napriek zákazu vychádzania po uliciach špacírujú tínedžeri bez rúšok, inde sa to zmenilo na mesto duchov. Napriek niekoľkým nezodpovedným ľuďom to však vyzerá, že Slováci sa rozhodli zbytočne neriskovať a hrozivé čísla nakazených a úmrtí, berú vážne.

Dušan cez víkend nafotil ulice Trnavy, ktorá sa zdá byť naozaj ukážkovým mestom v tejto ťažkej dobe. Obyvatelia rešpektujú vládne nariadenia a cesty, námestia či obchodné domy, tak zívajú prázdnotou.

Strach sa však nevytratil z duší Slovákov ani počas druhej vlny. Čitateľ nám poslal zábery z potravín v predvečer čiastočného lockdownu. Napriek tomu, že potraviny ostávajú otvorené, ľudia si porobili zásoby a pulty s pečivom skončili úplne vybrakované.