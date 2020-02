Zberateľ František zatvára unikátne retro múzeum: Výpredaj vecí zo socíka, cena dohodou

Povedal si dosť! Múzeum veteránov a retro vecí prevádzkuje František (62) zo Šurian (okr. Nové Zámky) na vlastné náklady už 6 rokov.Teraz sa však svoje hobby rozhodol ukončiť a jedinečné kúsky z expozície dôb minulých postupne rozpredáva.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Tvrdí, že nemá nikoho, kto by v tom pokračoval a on si chce užiť dôchodok. Zberateľom exponáty doslova vyrážajú dych – od Františka si totiž môžu zakúpiť snáď všetko, na čo si spomenú.

Roky zbierania, hľadania, množstvo peňazí a času! Tak vyzerá budovanie vlastného múzea s veteránmi a retro predmetmi v Šuranoch. Po 6 rokoch však vlastník František (62) unikátnu zbierku rozpredáva. „Už mám dosť rokov a chcem si užiť dôchodok, už stačilo. Keby aspoň synovia chceli v tom pokračovať, ale nechcú, tak čo s tým,“ vysvetľuje rezignovane František.

V bývalom cukrovare

To, čo do zbierky vložil, je až nepredstaviteľné. „Keď si zoberiete len priestory. Je to v bývalom cukrovare, som v prenájme a na začiatku to bola doslova zrúcanina. Všetko som musel opraviť, od strechy po dlážku,“ krúti hlavou. Za tých 6 rokov si mohli návštevníci pozrieť expozíciu za dobrovoľný príspevok, preto je až nepredstaviteľné, koľko financií tento nápad musel pohltiť. Presnú sumu však šesťdesiatnik zo Šurian špecifikovať nechcel. A čím začal svoju zberateľskú vášeň? „Začalo sa to motorkou, tá bola prvá, z čias mladosti, tú som túžil mať. A tak to už postupne narástlo do týchto rozmerov,“ ukazuje pyšne majiteľ.

Retro toaleťák

Predmety, ktoré návštevníkov zoberú na prehliadku do doby minulej sú tu od výmyslu sveta. Motorky, autá, šijacie a písacie stroje, fotoaparáty, knihy, komiksy, ale aj modely autíčok a vyznamenania. Nechýbajú ani toaletný papier, čistiace prostriedky či zubná pasta, srdce milovníkov retra sa zastaví aj pri bicykli či premietačke. S predajom začal len v týchto dňoch a už sa mu horlivo ozývajú prví záujemcovia. „Ceny nemám presne stanovené, na všetkom sa vieme dohodnúť. Niečo si aj nechám, to viete, zase k niečomu mám osobitný vzťah. Ale väčšinu predám,“ dodáva František.