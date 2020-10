Medlová si spestrila prípravu: Pristane jej to aj na betóne

Spestrila si prípravu! Slovenskú snoubordovú jednotku Klaudiu Medlovú (26) je v posledných dňoch často vidieť na skejtbordovej doske.

Na betóne jej to pristane podobne ako na snehu. Chystá vari prestup k inému športovému odvetviu?

Klaudia žije športom od rána do večera. Prím má síce snoubord, ale obľubuje aj iné dosky. „Snoubording je životný štýl, ktorý žijem už veľmi dlho a skejt a surf k tomu patria, tak sa teším, že to môžem využiť. Určite mi to pomôže aj pri jazdení na snehu. Myslím si, že športovec by mal byť všestranný, väčšina profi jazdcov sú aj veľmi dobrými skejtermi, majú na to ideálne podmienky a v každom väčšom meste sa nachádzajú super skejtparky, bazény, čo sa o nás povedať nedá. To tu určite chýba,“ vysvetlila pre Nový Čas úspešná slovenská reprezentantka a k svojim ambíciám na skejte uviedla: „Na olympiádu na skejte sa nechystám a ani súťažiť. To by som musela byť na trošku inom leveli. Ale nie je všetko len o súťažení. Baví ma to, mám z toho radosť, keď sa učím niečo nové a pokojne budem padať a zdokonaľovať sa v tom aj naďalej.“ Klaudia strávila posledné mesiace doma na Liptove.

„Užívala som si domov, priateľov a rodinu,“ pochvaľovala si. Koncom leta už chodila na výjazdy do Rakúska. „Trénovali sme nasucho do nafukovacieho bagu, kde sa dajú perfektne natrénovať triky, pretože je to taká simulácia skoku, ako máme aj na snehu, ale bezpečnejšia, keďže sa dopadáva do nafukovačky, a potom, keď to už má telo zažité, sa to prenesie len na sneh,“ pokračovala Medlová, ktorá sa už dostala aj na zasnežené svahy: „Najbližšie ma čaká Švajčiarsko, kde budem dva týždne. Čo sa týka pretekov, tak veľa z nich sa postupne ruší. Do konca roka nám tam ostal jeden svetový pohár v Colorade, ktorý je presunutý z mesta na hory, aby sa tam nezhromažďovalo veľa ľudí. Po Novom roku máme asi ďalšie štyri, ktoré ma čakajú,“ uzavrela medailistka z majstrovstiev sveta 2015.

MENÍ AKTIVITY

Medlová trávila voľný čas doma efektívne. „Chodila som veľa po horách, na túry a na miesta, na ktoré som sa doteraz nedostala, začala som sa znovu učiť skejtovať. Všetkého veľa škodí a je to super pocit zmeniť aktivity a začať popritom, čo vás baví najviac, aj niečo iné. O to ma to potom baví viac, keď sa vraciam naspäť na sneh,“ vysvetlila Klaudia.