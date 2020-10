O testovanie na Orave je obrovský záujem: Hrozí nedostatok testov!

Druhým dňom v sobotu pokračuje pilotná fáza celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v okresoch Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín.

Drvivá väčšina odberných miestností sa na rozdiel od včerajška otvorila načas, testovanie je teda podstatne plynulejšie. Ako informoval prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne Pavol Ľorko, v niektorých odberných miestnostiach sa tvoria rady aj preto, že sem prichádzajú ľudia z iných okresov.

Príkladom je napríklad obec Kraľovany (okr. Dolný Kubín), kde Orava hraničí s regiónmi Turca a Liptova. "Chcel by som vyzvať ľudí z iných okresov, aby si pretestovanie odložili na budúci týždeň, pretože nám to spôsobuje logistické problémy. Očakávam, že aj ministerstvo obrany k tomu vydá stanovisko a budeme musieť pristúpiť k tomu, že prioritne budú testovaní ľudia, ktorí sa preukážu trvalým pobytom v niektorom z oravských okresov, prípade budú vedieť preukázať, že pracujú na Orave, pretože napríklad je veľa Ružomberčanov, ktorí v tomto regióne pracovne pôsobia," uviedol Ľorko.

Jeho slová potvrdil v rozhovore pre televíziu TA3 aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). "Máme obce, ktoré majú do 200 obyvateľov a už tam majú 400 testovaných. Naozaj cítime veľký záujem ľudí z iných okresov prísť na Oravu sa nechať pretestovať. My sme mali naplánovaný určitý počet testov, ktorý samozrejme prevyšoval počet obyvateľov na Orave, ale keď to pôjde takto ďalej, možno budeme musieť dovážať ďalšie testy," poznamenal Naď.

Počas pilotného víkendového budú podľa neho uprednostňovaní občania z regiónu Oravy a okresu Bardejov. Ako uviedol na sociálnej sieti, boli pripravení, či už personálne alebo materiálne, na testovanie ľudí z týchto regiónov. „Samozrejme, rátali sme s rezervou, no nie je bezodná,“ dodal. Ako Naď pokračoval, situáciu majú pod kontrolou a priebeh testovania je hladký. „ Počkajte prosím na ďalší víkend,“ zdôraznil a vyzval ľudí, aby necestovali zo susedných okresov.

Trojdňové testovanie v troch okresoch na Orave a tiež v bardejovskom okrese na východe Slovenska je pilotnou akciou operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá bude pod gesciou Ministerstva obrany SR pokračovať celoslovenským testovaním počas nasledujúcich dvoch víkendov.