Dvojica sa dala dokopy, má to však veľký háčik: Zaľúbenci sa nemôžu stretnúť

Takýto príbeh dokáže písať len život. V marci sa Emily (25) a Nick (32) spoznali na online zoznamke Bumble. Vo chvíli, keď sa dvojica dohodla na svojom prvom rande, svet zasiahla pandémia koronavírusu a dvojica sa kvôli lockdownu nemohla stretnúť.

Ako uvádza portál Metro, Nick Letherbarrow sa musel izolovať vo svojom byte v Londýne, zatiaľ čo Emily Champion odišla k svojim rodičom do anglickej oblasti Cotswolds. Napriek tomu, že ich delilo viac ako 100 kilometrov, dvojica spolu začala randiť virtuálne.

Po prvýkrát sa stretli až v júli a hneď im bolo jasné, že k sebe jednoducho patria a vybrali sa na spoločnú dovolenku do Chorvátska. Neskôr sa vybrali na výlet do Francúzska, po ktorom museli ísť opäť do karantény do bytu, ktorý patrí Emily. Ale tentokrát už spoločne. Dvojica pevne verí, že keď pandémia koronavírusu pominie, budú si môcť zariadiť spoločné bývanie. Plánujú tiež precestovať svet hneď, ako to len bude možné.

„Počas lockdownu sme sa museli prispôsobiť. Osobné rande museli nahradiť stretnutia online, ale keď sa nad tým zamyslíme, kvôli tomu, že sme všetko museli vybavovať virtuálne, vytvorilo sa medzi nami oveľa silnejšie puto, ako by to bolo možné za normálnych okolností,“ priznala dvojica.

Dvojica si navzájom posielala darčeky, čím si prejavovali svoju lásku. Raz Nick poslal svojej vyvolenej farby na maľovanie, s ktorými ona namaľovala ich prvý spoločný obraz. Po prvýkrát sa videli až v júli a ich prvé rande tvárou v tvár mali presne v deň, keď Emily oslavovala svoje 25. narodeniny.

„Boli sme tak nervózni, keď sme sa mali po prvýkrát stretnúť osobne. Bežne si ani neuvedomujeme, čo všetko považujeme za samozrejmosť. Napríklad hmat, čuch a iné,“ povedali pre portál Metro. Dvojica vycestovala na spoločnú dovolenku do Chorvátska a zaľúbenci priznávajú, že aj vďaka pandémii mal ich vzťah tak rýchly spád.