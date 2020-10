Dušičkové odpustky môžeme získať celý november: Odobril to pápež František

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok z dôvodu pandémie nového koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorá vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých pandémiou vrátane tých zo Slovenska.

TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). "Predseda KBS Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal minulý týždeň list hlavnému penitenciárovi, kardinálovi Maurovi Piacenzovi, s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v čase Sviatku všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých," povedal hovorca KBS Martin Kramara. V piatok apoštolská penitenciária zverejnila dekrét, platný pre celú cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, a to až do konca novembra.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. KBS informuje, že stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.