Muž zverejnil na Tinderi požiadavky, ktoré musí spĺňať budúca frajerka: Za prvý bod by si zaslúžil facku

Tak takto si frajerku asi nenájde! 32-ročný Stephen je slobodný, a tak sa rozhodol, že skúsi šťastie na zoznamovacej aplikácii Tinder a posnaží sa „uloviť“ svoju vytúženú partnerku. Toto mu však rozhodne nevyšlo.

Ako uvádza portál Daily Mail, Stephen z Írska zverejnil na svojom profile zoznam, ktorý musí jeho budúca priateľka spĺňať. Od svojej nastávajúcej očakáva, že bude mať menej ako 63 kilogramov, nebude mať problémy s duševným zdravím a ideálne, aby nebola slobodnou mamičkou. Tam jeho požiadavky rozhodne nekončia.

Od svojej budúcej partnerky tiež očakáva, aby nemala žiadne dlhy a nepoužívala penové guličky do kúpeľa. Ocenil by ak by mala u svojho mobilného operátora zmluvu, ktorá zahŕňa neobmedzené množstvo dát.

Stephen tiež vo svojej domácnosti neznesie kávu na chudnutie a dievčina, ktorá na svojich sociálnych sieťach zdieľa motivačné citáty, mu radšej nemá písať. Napriek tomu, že Stephen v príspevku neprezrádza, čo môže budúcej partnerke ponúknuť on, medzi svoje záľuby zaradil duchovnosť, muzikály West End, tanec a úzke člny. Dodáva, že mu chodí veľké množstvo správ, takže možno neodpovie všetkým ženám, ktoré sa o neho zaujímajú.

Jeho príspevok okamžite zaplavili komentáre, ktoré však Stephen označil za „nadhodnocovanie jeho trhovej hodnoty“. „Chce rastlinu. Musí ísť do obchodu a musí si kúpiť kaktus. To je všetko, nič viac,“ ohodnotil jeho príspevok užívateľ sociálnej siete. „Koho sa snaží prilákať?,“ nechápavo sa pýta v komentároch ďalší.

Šialený zoznam požiadaviek mladého muža Stephena si všimla používateľka TikToku Clara Melapple, ktorá sa ho rozhodla zdieľať. Príspevok odvtedy videlo viac ako milión ľudí.