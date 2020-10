Kráska sa odmietla stretnúť s mužom zo zoznamky, ten to nerozchodil: Šialená reakcia!

Ebonie Sanderson (26) sa cez obľúbenú aplikáciu na randenie Tinder zoznámila s mužom zo Sydney. Ten trval na tom, aby sa hneď v tú noc stretli. Ebonie tento nápad milo odmietla, Thomas McGuirk to ale neprijal dobre.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Žena sa rozhodla zverejniť zvukové správy, ktorými chcela varovať ostatné ženy pred takýmito chlapmi, informuje The Sun.

Muž ju v nahrávkach nazval "nechutným tučným prasaťom", následne povedal, že je "sku*vene škaredá" a dobrá iba na jednu noc. Jej príspevok okamžite vzbudil pozornosť austrálskych žien, okrem iného aj známych feministiek Clementine Ford a Nadie Bokody. Ozvali sa aj ženy, ktoré mali "tú česť" spoznať sa s týmto mužom a ktoré obdržali rovnaké správy.

Príspevok sa dokonca dostal aj k mužovmu zamestnávateľovi, ktorý oznámil, že ho vyhodil. "Nikdy som si nemyslela, že môj príspevok sa dostane k toľkým ľuďom, ale obrovské množstvo dievčat sa prihlásilo a podelilo o svoje hrozné zážitky s týmto mužom,“ povedala Ebonie. "Zaslúžil si vyhadzov, jeho generálny riaditeľ urobil dobre, že zasiahol a okamžite ho vyhodil."

"Toto sa stane, keď poviete nie, alebo naznačíte, že muž sa nespráva dobre," píše na Instagrame. "Očividne si zaslúžite slovné urážky a zlé narážky na vašu postavu na viacerých sieťach. Nie, nemôžem si za to, a áno, mám právo zmeniť svoj názor a povedať niekomu, že už nemám záujem, pretože sa cítim nepríjemne a zastrašovaná niečou agresívnou a násilnou povahou."

Za to najhoršie na celom tomto incidente považuje to, že mala potrebu byť naňho milá, keď ho odmietala. Povedala mu, že vyzerá dobre a určite nájde niekoho iného, s kým strávi noc.

"Ak narazíte na tohto muža počas používania aplikácií na randenie alebo na sociálnych sieťach, prosím, nahláste ho. Mala som s ním videohovor a je to určite tento muž na fotkách," píše. Odvtedy svoj príspevok aktualizovala a doplnila o fakt, že vyše 20 žien sa podelilo o svoj zážitok s agresorom.

Ebonie taktiež potvrdila, že z mužovho pracoviska obdržala mail s informáciou o jeho vyhadzove. Mnohí ľudia totiž napísali hlave firmy mail a žiadali jeho prepustenie. Firma Invenco Pty Ltd uviedla, že v ich spoločnosti nie je miesto pre niekoho, kto sa takto neúctivo správa k ženám.

Generálny riaditeľ Dave Scott uvádza, že ho zvukové správy šokovali a znechutili. "Som proti akémukoľvek správaniu tohto druhu, kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Nič to neospravedlňuje - nikdy," povedal. Muž mal v spoločnosti pracovať iba šesť týždňov.

Aj aplikácia zasiahla proti takémuto správaniu a mužov profil odstránila. "Bezpečnosť a ochranu svojich členov berieme veľmi vážne a uplatňujeme politiku nulovej tolerancie voči obťažovaniu cez internet. Dotyčný profil bol po nahlásení odstránený z aplikácie Tinder," povedal hovorca spoločnosti.

Aj ľudia v komentároch pod príspevkom sa zastali Ebonie. "Si krásna a to, ako sa s tebou rozprával, bolo šialené. Je mi ľúto, že sa ti to stalo, bol to hrozný človek," napísal niekto.