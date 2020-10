Zatvárame! Veľký prehľad tvrdých opatrení: Zákaz vychádzania bude mať viaceré výnimky

Slovensko čaká lockdown. Vláda oznámila, že na nasledujúce tri týždne chce znížiť mobilitu ľudí na minimum, a tak pristupuje k nariadeniu zákazu vychádzania.

Celý proces bude mať viaceré výnimky, no už teraz je jasné, že dôležitým prvkom bude celoplošné testovanie. Človek, ktorý bude negatívne testovaný, sa totiž bude môcť voľne pohybovať. Okrem toho od pondelka sa zatvárajú po stredných aj základné školy s výnimkou prvého stupňa, ktorý sa bude naďalej vyučovať priamo v školách.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí, že problémom je krivka nákazy. Tá nám rastie rýchlejšie ako česká, kde pristúpili k lockdownu skôr ako my. „V nemocniciach nám narástol počet ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19 zo 424 na 731. V súčasnosti nám zomiera denne 18 ľudí s potvrdeným ochorením a tento trend bude pravdepodobne v nasledujúcich dňoch rásť,“ povedal Krajčí. Pripomína, že začínajú vidieť prudký nárast pacientov v nemocniciach. „Pokiaľ by sme niečo neurobili, tak by sme mali v našich nemocniciach 3 500 hospitalizovaných pacientov,“ dodal Krajčí.

Na Ústrednom krízovom štábe a vláde sa tak dohodli na razantných krokoch. „Odporúčanie konzília epidemiológov jednoznačne znelo ísť do lockdownu, okamžitého, tvrdého. Aby sme zabezpečili karantenizáciu všetkých ľudí na Slovensku. Aby sme zostali dva až tri týždne doma v tvrdom lockdowne,“ tvrdil Matovič. Nakoniec sa kompetentní dohodli na tom, že uzavretie krajiny nebude také dramatické.

„Urobíme kombináciu dvoch nástrojov - miernejší lockdown a dve celoplošné pretestovania Slovenska,“ povedal premiér. Oznámil, že zatvoria aj druhý stupeň základných škôl a nariadili zákaz vychádzania. Tvrdší bude na Orave a v Bardejove, ale týkať sa bude celého Slovenska. Vláda oznámila viaceré výnimky ako sú cesta do potravín, zamestnania či k lekárovi.

Pointou je, že ten, kto bude mať po celoplošnom pretestovaní negatívny test, bude sa môcť pohybovať takmer voľne. Minister hospodárstva Richard Sulík tvrdí, že sa dohodli, že nebudú zatvárať ďalšie časti ekonomiky. „Prevádzky nezatvárame. Ďalší týždeň sa už ľudia budú môcť hýbať ako doteraz. My ich nezatvárame, aj keď vieme, že tie prevádzky nebudú mať väčšinu zákazníkov,“ povedal Sulík. Dodal, že dúfa, že ľudia s dvoma negatívnymi testmi budú môcť chodiť napríklad do reštaurácií či divadiel. Matovič avizuje, že zákaz vychádzania takto bude stanovený na tri týždne, no s veľkými výnimkami.





Obchody

- vláda nenariadila uzatvorenie obchodov či služieb

- rátajú však s tým, že najbližší týždeň - počas zákazu vychádzania, pred celoplošným testovaním, tam nebudú chodiť zákazníci a zrejme zatvoria

- Sulík oznámil, že po celoplošnom testovaní bude možné opätovné chodenie do viacerých prevádzok aj reštaurácii či divadiel





Školy

-od pondelka 26. októbra do 27 novembra, štyri týždne budú uzavreté všetky školy a prejde sa na dištančnú výučbu

-výnimka detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl