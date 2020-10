František má vitamín C z vlastnej záhrady: Skutočná rarita! Z tohto kríka oberie až 50 kg citrónov

Tomu sa povie úroda! František Celeng (71) zo Šale pestuje citrusy už 35 rokov, no ker citrónovníkovca trojlistého je azda najväčším prekvapením.

Nerastie totiž v kvetináči, ale rovno v záhrade a má výšku neuveriteľných 5 metrov. Žiarivo žlté plody, ktorými je doslova obsypaný, obdivujú ľudia už z diaľky. Čiperný dôchodca si na ich zvedavé otázky už zvykol. Rád poradí a aj sa podelí s úrodou. František Celeng zo Šale pričuchol k pestovaniu citrusov už v roku 1985 a táto záľuba mu zostala dodnes.

Jeho plodmi obdarený ker citrónovníkovca trojlistého je v záhradkárskej osade známou raritou. „Zasadil som ho v roku 1988 a asi o 3 - 4 roky som už zbieral úrodu. Tú každý rok zberám dodnes,“ ukazuje na žlté plody pestovateľ. A hoci ide o ker, ten vo Františkovej záhrade zrejme prekonal rekord. Narástol totiž až do 5-metrovej výšky a ročne prinesie 30 až 50 kilogramov plodov.

Dekorácia aj vitamín

Tomuto druhu citrusových kríkov sa u nás celkom darí, pretože odoláva aj silným mrazom. „Vydrží až do -25 stupňov °C. Kvitne vo februári a je celý obsypaný bielymi kvetmi. Koncom októbra sa zbierajú žlté plody,“ vysvetľuje skúsený pestovateľ s tým, že sú menšie ako klasické citróny. Rovnako však ako ich citrusoví príbuzní obsahujú vitamín C.

„Sú aromatické, aj sa používajú na prevoňanie miestnosti. Môžu sa použiť aj klasicky do čaju, alebo sa dajú nastrúhať aj ako prísada do pečiva či jedla.Zanietený záhradkár dodáva, že plody jeho citrónovníka nevydržia dlho. „Nijako sa nedajú uskladniť, po dvoch až troch týždňoch je po nich.Okrem štepu sa dá plod do chladničky na celú zimu a vo februári sa rozreže a jadierka sa nasadia najskôr do kvetináča a potom vonku, keď rastlina je už dostatočne veľká,“ opisuje proces pestovania dôchodca.