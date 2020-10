Koalícia víta zadržanie Kováčika: Šeliga ho vyzval k odstúpeniu z funkcie

Zadržanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je kľúčový okamih pre boj za spravodlivé Slovensko.

Kováčik by mal okamžite odstúpiť z funkcie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Podobne to vnímajú aj ďalší koaliční politici. Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) podotkol, že spravodlivosť konečne dostihla aj Kováčika. Skonštatoval, že v takýchto prípadoch sa zadržaní prepúšťajú najmä pre procesné chyby, verí preto, že polícia svoju prácu urobila poriadne. Hovorí, že dôkazy sú evidentné.

"Tento pán zamietol pod koberec 63 prípadov," zdôraznil Šeliga s tým, že za svoje funkčné obdobie podal len jednu žalobu. Pripomenul viaceré kauzy z minulosti ako Gorila či financovanie Smeru-SD. Aj tie podľa neho odsúval nabok. Dodal, že jeho zadržanie preto považuje za pozitívnu správu. Podotkol, že Kováčik má právo na prezumpciu neviny, spravodlivý proces a nechce nič dopredu prejudikovať. Tvrdí však, že by mal okamžite odstúpiť.

Dodal, že jeho zadržanie Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) pre podozrenie, že zrejme nerozhodoval nezávisle, poškodzuje meno Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Očakáva preto, že prvá námestníčka Generálnej prokuratúry (GP) SR začne voči nemu disciplinárne konanie. Dodal, že keby mal dnes parlament možnosť podať návrh na jeho odvolanie, tak by to urobil.

"Videli sme, že je tam niekoho podozrení. Konečne sa veci rozhýbali," poznamenal Krúpa s tým, že už si nemôžu byť istí ani ľudia vo vysokých pozíciách, ak konali nezákonne. Verí, že Kováčika neprepustia pre procesné chyby. "Ak polícia vykonala dokonalú prácu, takú, ako by sme od nej očakávali, tak by ho nemali pustiť. Dôkazy sú celkom evidentné," povedal. Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš považuje zadržanie Kováčika za dôkaz, že polícia koná a má konečne rozviazané ruky. Myslí si, že Kováčik už dávno nemal byť na tejto pozícii.

Poslanec Alojz Baránik (SaS) to vidí rovnako. Myslí si, že aj pre iné pochybenie mal dávno stratiť previerku a nemal byť vo funkcii. Vďaka podľa neho platí policajtom, ktorí si robia svoju prácu. Dúfa tiež, že nasledovať budú aj zatýkania ďalších ľudí, ktorí zastávali významné funkcie a pri ktorých existujú podobné podozrenia.