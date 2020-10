Obama kritizoval Trumpa: Úrad zastával ako by išlo o reality šou, ktorou si chce získať pozornosť

Američanov čakajú za necelé dva týždne zrejme najdôležitejšie voľby, v ktorých kedy budú hlasovať, a ich výsledok môže ovplyvniť životy niekoľkých generácií na desiatky rokov dopredu.

Na predvolebnú akciu na podporu demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena to povedal bývalý šéf Bieleho domu Barack Obama. Súčasná hlava štátu Donald Trump podľa neho opakovane preukázal, že nie je schopný seriózne zastávať úrad prezidenta.

Obama na mítingu vo Filadelfii o Trumpovi hovoril veľmi kriticky a svojho niekdajšieho viceprezidenta Bidena predstavil ako jediného kandidáta, ktorý je schopný vrátiť úradu amerického prezidenta stratený lesk. "(Trump) ukázal, že nemá záujem tú prácu robiť a pomôcť komukoľvek inému než sám sebe a svojim priateľom, úrad zastával ako by išlo o reality šou, ktorou si chce získať pozornosť," povedal Obama.

Exprezident svojho nasledovníka opísal ako človeka, ktorý "uráža každého, kto ho nepodporí alebo mu vyhráža väzením". "Takto sa normálne prezident nespráva. Netolerovali by sme to u riaditeľa školy. Netolerovali by sme to u trénera. Netolerovali by sme to u kolegov v práci. Netolerovali by sme to vo vlastnej rodine, s výnimkou nejakého bláznivého strýka ... tak prečo by sme to mali znášať od prezidenta Spojených štátov?"povedal priaznivcom Bidena Obama.

Vo svojej reči sa Obama pokúsil mobilizovať aj republikánov a hovoril o tom, že by voliči mali pri voľbách hľadieť na demokratické hodnoty bez ohľadu na stranícku príslušnosť. "Naša demokracia nebude fungovať, ak ľudia, ktorí nás majú viesť, budú denne klamať a vymýšľať si. Už sme voči tomu otupeli," varoval.

Obama sa za svojho bývalého viceprezidenta Bidena oficiálne postavil v apríli a odvtedy pomáhal jeho kampani predovšetkým virtuálne. Predniesol však jeden z najdôležitejších prejavov demokratického nominačného zjazdu a teraz sa tesne pred voľbami do kampane zapojí aj osobne. Bidenovej kampaň sa domnieva, že by Obama mohol vylepšiť šance demokratického kandidáta predovšetkým u troch skupín voličov: u černošských mužov, medzi Američanmi latinskoamerického pôvodu a u mladých ľudí.