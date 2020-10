Ministerstvo obrany zverejnilo detaily testovania na COVID-19: Odpovede na TOP 7 otázok

Poznáme ďalšie podrobnosti. Už tento víkend čaká testovanie na COVID-19 obyvateľov troch okresov na Orave a v Bardejove, kde je najväčší výskyt nakazených.

Ministerstvo obrany preto zverejnilo detaily, ako to celé má vyzerať. Začína sa totiž už zajtra. Konečne je tak známe, čím sa budeme musieť pred testom preukázať, kde budeme čakať na výsledky, ale aj to, čo majú robiť tí, ktorým vyjde pozitívny test.

1. Kam mám ísť?

Za výterom nemusíte cestovať do mesta alebo obce, v ktorej máte trvalý pobyt, je to však odporúčané. Otestujú vás hocikde, kde sa práve nachádzate. Test teda môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.





2. Čo si mám priniesť?

Pracovníkom sa budete musieť na odbernom mieste preukázať občianskym preukazom a kartičkou poistenca. Tieto dva doklady si preto nesmiete zabudnúť. Samozrejmosťou sú rúško či šatka, ktoré vám prekryjú ústa aj nos. Dezinfekciu si nosiť nemusíte.





3. Prídem na miesto a čo potom?

Testovanie sa uskutoční za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR. Po príchode na miesto si budete musieť najprv vydezinfikovať ruky prostriedkom, ktorý bude na mieste k dispozícii. Následne sa preukážete občianskym a zdravotným preukazom a takisto budete musieť vyplniť formulár potrebný na registráciu. Potom dostanete číslo a vreckovku na vyfúkanie.





4. Ako prebehne odber?

Následne odovzdáte pracovníkovi svoje číslo, ktoré ste dostali, a pristúpi sa k odberu z nosohltana jemnou tyčinkou. Test je bezbolestný a netreba sa ho báť. Trvá len zopár sekúnd. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál, ktorý bude vopred testovaný. Riziko prenosu nákazy je teda eliminované.





5. Kde a koľko budem čakať na výsledok?

Po výtere budete musieť niekoľko minút počkať na výsledok. Pracovníci vás budú navigovať do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru. Keď bude váš test hotový, zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok vášho testu, a odovzdá vám certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku. Odporučené vám bude, aby ste o týždeň prišli na test znova, keďže môžete byť v štádiu ochorenia, keď sa infekcia ešte neprejavila. Vzorka bude bezpečne zlikvidovaná.





6. Čo ak budem pozitívny?

V prípade, že vám vyšiel negatívny test, nečakajú vás žiadne obmedzenia. V opačnom prípade však budete musieť zostať v desaťdňovej karanténe. Ak niektorí nebudú chcieť absolvovať karanténu doma, budú môcť ísť do súkromného hotelového zariadenia, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. O mieste karantény informujte príslušný úrad podľa pokynov lekára. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie, alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk.





7. Kedy môžem opustiť karanténu?

V 10-dňovej karanténe ste len v prípade pozitívneho testu. Opustiť ju môžete pod podmienkou, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky, alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.