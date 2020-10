Na svoju najznámejšiu rodáčku nedajú v Polichne dopustiť: Slávnej spisovateľke opravili aj hospodársku budovu

Na svoju najslávnejšiu rodáčku nezabúdajú. Po obnove strechy na rodnom dome známej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy († 84) v Polichne (okr. Lučenec) prišla na rad aj hospodárska budova, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Podľa starostu Pavla Kyseľa boli strecha a krov v havarijnom stave! Viac ako 180-ročnú strechu na rodnom dome známej spisovateľky vymenila obec ešte v roku 2011 prevažne za peniaze z verejnej zbierky. Nutne však potrebovala opravu aj susedná hospodárska budova. „Museli sme vymeniť strechu a časť nosnej konštrukcie, pretože boli v havarijnom stave. Prispelo nám na to ministerstvo kultúry sumou 25-tisíc eur,“ povedal starosta Kyseľ.

Okrem obnovy strechy na hospodárskej budove, v ktorej vznikne aj expozícia, sa zrekonštruujú na fare z roku 1827 stropy a podlahy v kuchyni i kúpeľni. Obnovou prejde aj oplotenie a vstupná brána.Najviac tak pomáhajú dobrodinci v rámci verejnej zbierky. Podľa starostu sa za tie peniaze urobili okrem strechy na rodnom domčeku Timravy aj repliky okien, elektroinštalácia, zábradlie a čiastočná hydroizolácia.

„Štát by nám mohol pomôcť a prispieť na národnú kultúrnu pamiatku. Myslím, že reálne by bolo potrebných okolo 100 000 eur. Za to by sme urobili v celom dome podlahy, vnútorné a vonkajšie omietky a úpravou by prešiel aj celý areál,“ ozrejmil Kyseľ, ktorý robí návštevníkom múzea aj odborný výklad.