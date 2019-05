Lukáš a Róbert oprašujú históriu pomocou obyčajných fotiek: Drevené unikáty rovno na dvore Timravy

Vytvárajú nevšedný cintorín. Do dvora rodného domu Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne (okr. Lučenec) majú pribudnúť unikátne evanjelické drevené pomníky. Kedysi sa v tejto obci rezbárske kúsky nachádzali, lenže žiaden originál sa nezachoval. Teraz dvaja šikovní rezbári robia podľa fotiek ich repliky.

V Polichne sa žiaden drevený náhrobník nezachoval. Etnologička Emília Mázorová sa preto dohodla so starostom obce Pavlom Kyseľom na vytvorení replík. „Pamätníky boli zdobené drevené dosky vysoké ako človek,“ ozrejmila Mázorová.

Podľa foto predlohy ich vyrábajú Lukáš Ľalík (28) z Hriňovej a Róbert Findra (33) z Málinca, ktorí sa inšpirovali náhrobníkmi z rokov 1870 až 1920. Repliky plánujú osadiť do areálu domu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. „Zatiaľ sme vyrobili 2 z topoľového dreva, no budú aj z duba,“ vysvetlil rezbár Findra. Hotové by mali byť do konca roka.