Ministerstvo obrany odpovedá na najčastejšie otázky o plošnom testovaní: Komu sa neodporúča a ako prebehne?

Na niektoré otázky už odpovede nájdete, niečo ostáva stále nezodpovedané. Ministerstvo obrany poskytlo niekoľko detailov.

"Profesionálni vojaci sú v týchto chvíľach v teréne na Orave a v Bardejove, kde spolu s predstaviteľmi miestnej samosprávy fyzicky navštevujú navrhované odberné miesta. Kontrolujú, či tieto návrhy spĺňajú podmienky pre bezpečné testovanie obyvateľstva. Každé odberné miesto bude finálne posúdené miestnym okresným hygienikom, pričom testovať sa bude iba v priestoroch, ktoré budú takto schválené. Ostatné samosprávy budú zo strany rezortu obrany kontaktované v najbližších dňoch aj s podrobnosťami a informáciami o priebehu príprav a realizácie testovania. Vzhľadom na prípravu testovania v najkritickejších oblastiach prosí rezort obrany ostatné samosprávy o trpezlivosť," uvádza Ministerstvo obrany.

Ako ďalej uvádza ministerstvo, testovať bude výhradne zdravotnícky personál a výsledok testu bude odovzdávaný občanom v zalepenej obálke, pričom v prípade pozitívneho výsledku budú v obálke aj informácie ako ďalej postupovať. "V rámci Oravy a Bardejova je aktuálne identifikovaných celkovo 235 odberných miest, v rámci ktorých by malo byť testovaných viac ako 180 000 osôb. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Každé testovanie, či už na Orave a v Bardejove, alebo následne na celom území Slovenska, sa uskutoční počas troch dní, teda od piatku do nedele. Vyplýva to z tzv. maximálnej odhadovanej priestupnosti jednotlivých odberových miest, čo v praxi znamená bezpečné testovanie 250 až 300 osôb za deň," uvádza ministerstvo. Ako vyzerajú ďalšie odpovede Ministerstva obrany na najdôležitejšie a najčastejšie otázky obyvateľstva?

Ako bude vyzerať testovanie?

Postup testovania bude organizovaný v jednom smere a tak, aby testované osoby nestáli v tom istom priestore. V prípade, že to podmienky dovolia, bude testovanie realizované v exteriéri. Testovacie tímy bude vo všeobecnosti tvoriť osem osôb. Veliteľom odberového tímu bude vždy profesionálny vojak, pričom súčasťou tímu budú štyria zdravotnícki pracovníci (MZ SR, MO SR, HaZZ), ďalej príslušník PZ SR a tiež dvaja až traja administratívni pracovníci. Každý tím bude okrem toho možné posilniť aj o príslušníkov miestnej mestskej alebo obecnej polície a dobrovoľných pomocných pracovníkov.

Komu sa testovanie neodporúča?

Testovať sa môžu osoby od 10 rokov. Naopak, účasť na testovaní sa neodporúča seniorom nad 65 rokov, teda tým, ktorí sa zdržiavajú najmä v domácom prostredí. Testovať sa nebudú ani imobilní obyvatelia. Obyvatelia domovov sociálnych služieb budú testovaní samostatne a priamo v zariadení.

Je potrebné cestovať?

Rezort obrany zároveň zdôrazňuje, že testovanie nemá byť dôvodom pre zvýšenie mobility občanov - kvôli testovaniu nie je nutné vracať sa do miesta trvalého pobytu, pretože testovanie bude všetkým obyvateľom umožnené na najbližšom odberovom mieste.

Kde nájdete viac informácií?

Ministerstvo obrany v týchto chvíľach pripravuje aj webovú stránku, v rámci ktorej budú sústredené všetky aktuálne informácie, ako aj formuláre pre záujemcov o poskytnutie pomoci pri testovaní.