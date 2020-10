Súkromní lekári sa odmietajú potichu prizerať: Plošné testovanie je nepripravené a nebezpečné

Celoplošné testovanie na nový koronavírus rýchlotestami je nepripravené, nesprávne a nebezpečné.

TASR o tom informovala Asociácia súkromných lekárov (ASL), podľa ktorej tento plán vyvoláva množstvo otázok. Navrhuje preto plán zastaviť a rokovať o ňom. "Zastavme plošné testovanie a sadnime si za rokovací stôl. Musíme nastaviť jednoznačné pravidlá tak, aby sme zabránili rozvratu ambulancií a následnému absolútnemu kolapsu celého systému," vyzval prezident ASL Marián Šóth.

Pýta sa tiež, ako sa zabezpečí zdravotná starostlivosť pre slovenských pacientov, keďže s najväčšou pravdepodobnosťou budú ambulantní lekári povolaní na výkon testovania a tiež sú pracovným príkazom posielaní na výkon práce do nemocníc.

ASL poukázala na to, že na plošné testovanie bude potrebných viac ako 20 000 zdravotníkov. Odvoláva sa na slová ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), podľa ktorého na celoplošné pretestovanie by ich mal byť dostatok, keďže na Slovensku je 19 000 lekárov a 34 000 zdravotných sestier a 3200 študentov, ktorí môžu vypomôcť. "Vie minister zdravotníctva, koľko z nich je starších ako 65 rokov alebo má deti do 15 rokov, či platí u neho iný zákonný dôvod, pre ktorý pracovná povinnosť nemôže byť uložená?" pýta sa ASL SR.

Podľa asociácie ide o hazardovanie so zdravotnou starostlivosťou v ambulantnom sektore, ktoré môže ochromiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti celkovo, pretože pacienti nenájdu svojho lekára v ambulancii a budú smerovať do nemocníc. Žiada preto o zastavenie takéhoto stavu.