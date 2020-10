Silný odkaz zronenej manželky lekára Rastislava († 48): Slováci, toto si pozorne prečítajte!

COVID-19 pripravil dieťa o otca a ženu o milovaného manžela. Smrť lekára Rastislava († 48) však zasiahla oveľa viac ľudí.

Všeobecný lekár z Oravy niekoľko dní statočne bojoval o život na umelej pľúcnej ventilácii. Po ťažkom boji napokon ochoreniu podľahol. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Združenie všeobecných lekárov pre dospelých.

Zronená manželka napísala na facebooku status, pri ktorom sa tisnú slzy do očí. “Nikdy som nepísala na Facebooku verejné statusy, ale teraz musím. Bola som jeho manželka 14 rokov, nikdy nebýval chorý. Zanechal ma tu aj s 10 r. dieťaťom a neviete si ani len predstaviť, aká je to bolesť. Všetkým neveriacim odkazujem, áno zomrel na COVID. CT pľúc to potvrdilo. Boli úplne zničené. A bol úplne zdravý. Takže všetci čo píšu, že sa ich to netýka, je len otázkou času, kedy sa ich to dotkne," odkázala Slovákom.

Na sociálnej sieti vyjadril ľútosť aj premiér Igor Matovič. " Odpočívajte v pokoji, pane a veľká vďaka Vám. Idem v aute domov a plačem. Nie, nie, nie. Nechcem, aby nám zomierali zdravotné sestry a lekári len preto, lebo pre niekoho je právo cudzích ľudí na ochranu zdravia a života nepodstatná hodnota," napísal.