Hrdinovia dnešných dní, to nie sú len lekári a sestry: Najsilnejšie zážitky sanitárov z Bánoviec!

Ich práca je plná nielen smutných, ale aj krásnych zážitkov. Sanitári sú pre fungovanie zdravotnej starostlivosti nevyhnutnosťou a výnimkou nie je ani nemocnica v Bánovciach, kde ich pracuje 21.

Súčasťou ich dní nie je len náročná práca, ale aj rôzne úsmevné či smutné príhody! Každý z nich si svoju prácu vybral z rôznych príčin, či už ako odporúčanie od známych alebo z rodinných dôvodov. Sanitár Miloš Adamovič, ktorý pracuje na Oddelení dlhodobo chorých, bol oslovený priamo lekárkou z tohto oddelenia. ,,K práci sanitára som sa dostal tak, že som 20 rokov opatroval rodičov a dával som ich pravidelne preliečiť na Oddelenie dlhodobo chorých do nemocnice v Bánovciach. K rodičom som cítil veľmi veľa, cit a zodpovednosť. Možno aj preto ma lekárka oslovila, či by som nešiel pracovať do nemocnice ako sanitár," uvádza s tým, že po smrti rodičov ponuku prijal a lekárke vďačí doteraz.

,,Určite nezabudnem na to, že naša nemocnica mi umožnila chodiť do školy – na Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne. Študoval som odbor sanitár večernou formou štúdia a ukončil som ho veľmi dobre. Som rád, že nadobudnuté poznatky môžem uplatniť v mojej práci,“ hovorí.

Sanitárka operačných sál Andrea Jandáková sa k tejto práci dostala už v mladosti. ,,Po ukončení školy som sa zamestnala ako sanitár. Vždy ma táto práca zaujímala a chcela som ju robiť,“ uvádza stručne. Sanitár z operačnej sály Pavel Valis sa s týmto povolaním stretol zasa pri výkone civilnej služby. ,,Zaskočila ma miera zodpovednosti voči pacientom. Začal som pracovať na chirurgickom oddelení, tam sme chodili na operačné sály, na ambulanciu sadrovať,“ opisuje svoje začiatky.