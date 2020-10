Téma, ktorá na Slovensku vyvoláva pochybnosti: 5 otáznikov okolo testov na COVID-19!

Na Slovensko v priebehu najbližších dní dorazí 13 miliónov kusov antigénových rýchlotestov, ktorými chce premiér Igor Matovič pretestovať celú populáciu.

Ich nákup, funkčnosť aj účelnosť však vyvolávajú mnohé otázniky u odbornej verejnosti. Nový Čas sa pozrel na 5 najdôležitejších z nich.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

1. Podozrivé obstarávanie

Najviac testov - až 10 miliónov kusov - štátu dodá za 43 miliónov eur trnavská firma Eurolab Lambda, ktorej na Finstate stále svieti dlžoba voči štátu. „Z verejne dostupných zdrojov sme však zistili, že táto firma má ku dňu 12. 10. dlh voči štátu na sociálnom poistení vo výške 17-tisíc eur,“ upozornil líder strany Spolu Juraj Hipš.

Podľa šéfa štátnych hmotných rezerv Jána Rudlofa však po zistení, že má nedoplatky firmu požiadali nápravu a tá vyrovnala dlžobu ešte pred podpisom zmluvy. „Malo by to byť v súlade s dobrými mravmi aj od tej firmy, že sa nebude hlásiť o zákazku štátu, hoci mu dlhuje,“ myslí si Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu a podľa ktorej je otázne, či mal štát využiť utajený režim a priame rokovacie konanie. „Všetky úkony verejného obstarávateľa v súvislosti s týmto nákupom úrad preskúma,“ uviedol predseda Úradu pre verejné obstrávanie Miroslav Hlivák.

2. Prepojenia na premiéra

Konateľa firmy Eurolab Petra Krajčoviča, ktorý je rovnako ako Matovič z Trnavy, spája s premiérom aj čosi viac. „Mimochodom, ten je aj spoločníkom školy BESST, s. r. o., kam chodia do školy deti Igora Matoviča?“ upozornil Tomáš Drucker z Dobrej voľby. Do školy v minulosti chodili Matovičove deti, no ako je to teraz, premiér nevysvetlil.

„To sú také trápnosti od trápnych ľudí,“ reagoval Matovič na novinársku otázku s tým, že v dozornej rade firmy Eurolab má byť aj Ivan Juráš, ktorý v roku 2001 zakladal spolu s Richardom Sulíkom Liberálny dom a ministra hospodárstva nikto neobviňuje z korupcie. „Vnímam veľmi negatívne, že premiér odbil túto otázku a nemal snahu vysvetliť, že ako to je. Otázky týkajúce sa detí sú citlivé, ale premiér musí vedieť na ne odpovedať, keď ide o to, že zákazku štátu získa človek, ktorého školu jeho deti navštevovali,“ uviedla Petková.