Sulík sa háda už aj s vlastnými, schytal tvrdú kritiku: Totálny náklad od Ďuriš Nicholsonovej

Ich názory sa poriadne rozchádzajú. V sobotu sa pred Úradom vlády konala nedovolená demonštrácia, pri ktorej lietali dlažobné kocky, fľaše, svetlice aj vulgarizmy.

Polícia na spacifikovanie agresívnych protestujúcich použila vodné delo, čo ostro kritizuje šéf SaS Richard Sulík (52). Ten sa na proteste zúčastnil a tvrdí, že takýto zásah je zlyhaním polície. Týmto vyjadrením si pohneval viacerých svojich straníkov, ktorí mu to dali patrične pocítiť. Účastníci sobotnej demonštrácie hádzali na mužov zákona dlažobné kocky, fľaše a nadávali im. Samotný protest bol zakázaný. Bránu Úradu vlády sa snažili vyvaliť pomocou bejzbalových palíc a hádzali za ňu svetlice. Polícia na nich napokon použila vodné delo.

„Pri Úrade vlády bola možno stovka policajtov. Nerozumiem, prečo nestiahli z obehu tých, čo robili bordel, prečo až potom museli vytiahnuť vodné delo,“ povedal Sulík s tým, že sa všetkým slušným ľuďom, ktorí na zhromaždenie prišli, ospravedlňuje. Prečo polícia nezasiahla už pri prvom náznaku združovania, ktoré je zakázané? „Polícia postupovala v zmysle zákona o Policajnom zbore, situáciu priebežne monitorovala nielen počas samotného zhromaždenia ale i pred jeho začatím a to i v okolí Hlavnej železničnej stanice,“ znela stručná odpoveď.

Pobúrení sú však členovia strany SaS, ktorej Sulík šéfuje. Servítku pred ústa si nedával najmä bratislavský župan Juraj Droba. „Nemyslím si, že ak by ktokoľvek slušný zbadal osoby, ktoré protest viedli z prvých radov, bol by schopný pridať sa k agresívnej bande neonacistov premiešaných s futbalovými ultras, na dôvažok v čase zákazu zhromažďovania,“ povedal Droba s tým, že „tých pár slušných, čo ostalo, a o ktorých hovoril Richard, chcelo iba vidieť, ako ďaleko to zájde“.

Nový Čas župana oslovil s otázkou, či už si s predsedom strany spor vydiskutovali. „Vymenili sme si písomné správy, kde akceptoval, že niektorí členovia majú na vec iný názor ako on, a toto považujem za obrovskú výhodu SaS, že nie sme podriadení jednému vladárovi, ale môžeme mať vlastné názory a uplatniť si ich,“ povedal Droba s tým, že Sulík sa v tomto prípade mýli.