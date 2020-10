Minister práce Krajniak: Prehodnocujeme všetky doterajšie opatrenia

Sociálna poisťovňa (SP) má odporúčanie, aby vyhovela každému, kto požiada o splátkový kalendár alebo odklad platenia odvodov. Informoval o tom v pondelok minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Okrem toho rezort prehodnocuje všetky doteraz prijaté opatrenia.

"Zatiaľ to neplánujeme urobiť ako počas jari a leta, že to bolo plošné, pretože počet tých, ktorí žiadali o odklad odvodov, sa znižoval, preto sme prešli na individuálny prístup," vysvetlil Krajniak.

Každý, kto žiada o zdroje v rámci projektu Prvá pomoc, nesmie byť v omeškaní v platbách. "Platí úzus a takú metodiku sme dohodli aj s ministrom financií, že ak niekto požiada o splátkový kalendár, ak tam má nejakú dlžnú sumu a zaplatí prvú splátku, nebude sa považovať za subjekt, ktorý je v omeškaní. Teda môže žiadať aj o Prvú pomoc plus. Takto chceme vyjsť čo najviac v ústrety potenciálnym žiadateľom, aby každý, kto pomoc potrebuje, mohol o ňu žiadať a aby ju dostal," doplnil Krajniak.

Minister zároveň dodal, že postupne sa vyhodnocujú všetky prijaté opatrenia. "Budeme vyhodnocovať, či znovu nezapneme tzv. SOS dotáciu. Čiže všetky opatrenia, ktoré sme mali od jari, všetky postupne prehodnocujeme a do konca mesiaca budeme môcť oznámiť ľuďom, čo znovu spúšťame a z akých dôvodov," dodal Krajniak. Zatiaľ sa neuvažuje napríklad o predĺžení podpory v nezamestnanosti nad šesť mesiacov, ako to bolo počas jari, lebo trh práce podľa ministra funguje. "Chceme, aby sa ľudia zamestnali, možno aj za o trošku nižšiu mzdu, pretože my im cez naše programy cez úrady práce môžeme doplácať, napríklad mladým nezamestnaným až 122 eur mesačne v čistom k platu prvých šesť mesiacov a potom ďalších šesť mesiacov 61 eur k platu," dodal Krajniak.