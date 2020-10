Kto môže požiadať o odklad platenia dani z príjmu? Čítajte!

Podnikatelia, ktorí majú problém zaplatiť daň z príjmu do konca októbra, môžu požiadať o ďalší odklad.

Túto výnimku pripustil minister financií Eduard Heger (OĽaNO) na piatkovom rokovaní Ekonomického krízového štábu. V Podnikateľskom podcaste od A po ZZZ to potvrdil prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Tomáš Malatinský.

Podnikatelia, ktorí boli v prvej vlne úplne zatvorení, majú podľa šéfa AZZZ približne trojmesačné výpadky tržieb za prvý polrok. Do konca roka zostávajú necelé tri mesiace a ak by sa scenár zopakoval, mali by títo podnikatelia za celý rok polročný výpadok tržieb. "Sú podnikatelia, ktorí majú na to, aby vydržali aj pol roka bez tržieb, ale mnohí budú vo veľkej miere závislí na tom, či im štát pomôže a či môžu udržať pracovné miesta," upozornil Malatinský. Teší ho, že vláda zvyšuje niektoré limity na pomoc pre SZČO, ako aj limity pre podnikateľov, ktorí majú prekážky v práci. "Stále však zostávajú problematické odvody, ktoré sa nechystá vláda odpúšťať a ďalším vážnym problémom je daňová povinnosť, ktorá bola odložená a do konca októbra je splatná," tvrdí bývalý minister hospodárstva v druhej vláde Roberta Fica. Minister financií Eduard Heger mu prisľúbil, že ten, kto má problém s platením dane, môže zažiadať o posun a tieto dôvody sa budú akceptovať.

Okolité krajiny pri pomoci podnikateľom podľa Malatiského omnoho viac využívajú zdroje z EÚ. Upozorňuje na to, že Česko, Maďarsko, Litva, Estónsko a iné využili do 14 modelov štátnej pomoci a my sme využili päť. "Chýbajú najmä tie na podporu cestovného ruchu, ktorý u nás stráda. Dnes sa tam objavuje, že keď firmy dokážu, že majú medziročný pokles viac ako 40 %, tak im bude kompenzovaný výpadok tržieb od 4 do 10 %. To je novinka, je chvályhodné, že to vôbec vzniklo. Na druhej strane si myslím, že to bude málo,“ upozornil Malatinský.

Pre podnikateľov je problematická aj novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá obsahuje ustanovenie, podľa ktorého je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, vylúčené. Malatinský vníma toto ustanovenie ako protiústavné. "Oslovili sme nášho partnera, Právnickú fakultu UK a máme ich stanovisko, kde sa podpísalo osem právnikov, ktorí vyučujú na tejto škole, právnické celebrity tejto krajiny. Tí nám dali za pravdu a myslia si, že je to minimálne v rozpore s ústavou. Ale keby aj nie, je takéto ustanovenie nevhodné a mal by sa na toto vytvoriť špecializovaný zákon,“ dodal Malatinský.