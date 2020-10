Matthew McConaughey: Môj otec zomrel počas orgazmu pri súloži s matkou

Herec Matthew McConaughey pochoval otca pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi.

Hollywoodska hviezda teraz ale vyzradila bizarné okolnosti smrti svojho otca. Ten totiž skonal počas orgazmu, keď súložil s Matthewovou matkou. Príčinou smrti bol rozsiahly infarkt, ktorý James Donald McConaughey dostal pri pohlavnom styku.

Päťdesiatročný Matthew tieto informácie odhaľuje vo svojich knižných memoároch. Tie majú vyjsť ešte tento rok.

"Volala mi mama, tvoj otec zomrel. Podlomili sa mi kolená. Nemohol som tomu uveriť. Bol to môj otec. Nikto a nič ho nemohlo zabiť. Okrem mamy. Vždy mne a mojim bratom hovoril, chlapci, až odídem, bude to pri milovaní s vašou mamou. A tak sa to aj stalo. Mal infarkt, keď dosiahol orgazmu," píše McConaughey vo svojej autobiografii, ktorú citoval magazín People.

James Donald McConaughey zomrel ako šesťdesiattri ročný. S Mary McConaugheyovou sa pritom dvakrát rozviedol a trikrát oženil. Manželstvo to teda bolo veľmi búrlivé. Práve krátko po tretej svadbe sa narodil Matthew.

"Občas boli veľmi násilní. Ako píšem v knihe, oni tak komunikovali. Dvakrát sa rozviedli, vzali trikrát. Boli ako Tichý oceán za búrky," zveril sa Matthew magazínu People.