Herec McConaughey položil zásadnú otázku o koronavíruse významnému lekárovi: Informácie, ktoré by mal poznať každý

Americký herec Matthew McConaughey sa rozhodol urobiť rozhovor s doktorom Anthonym Faucim, ktorý je členom amerického tímu v boji proti koronavírusu.

Mnohí ho považujú za špičkového experta pokiaľ ide o súčasnú pandémiu koronavírusu. Doktor Anthony Fauci je americký lekár a imunológ, ktorý je od januára 2020 členom oficiálnej pracovnej skupiny Bieleho domu. Spolu s jeho tímom sledujú vývoj pandémie a robia kľúčové rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú životy miliónov ľudí v Amerike. Aj preto si ho herec Matthew McConaughey zvolil ako odborníka, ktorý vie najlepšie odpovedať na otázky týkajúce sa koronavírusu.

Až 3,8 miliónov ľudí, ktorí sledujú herca na Instagrame, malo možnosť pozrieť si ich 40-minútový rozhovor. McConaughey mu kládol otázky, ktoré sa týkajú bežného života počas súčasnej pandémie. Zaujímali ho najmä mnohé riziká spojené s počasím a nekontrolovateľným šírením vírusu.

"Okej, pravda alebo lož: Zabíjajú slnečné lúče tento vírus?" Toto je jedna z najbežnejších otázok, kedže ľudia zvyknú porovnávať vírus k bežnej chrípke a tá je najhoršia najmä počas chladných mesiacov. "Áno, zabijajú. Je to pravda," odpovedal jednoznačne doktor Anthony Fauci.

McConaughey sa ho opýtal aj na teóriu kolektívnej imunity, ktorá bola veľkou témou najmä na začiatku pandémie. Fauci bol zásadne proti tejto stratégii. "Pokiaľ by sa všetci nakazili, veľmi veľa ľudí by aj zomrelo. Počet obetí by bol enormný a úplne neakceptovateľný. A to je aj dôvod, prečo sme proti."

Herec v závere rozhovoru dodal pár osobných slov, ktoré naznačovali, ako túto situáciu vníma on. "Rovnako ako mnoho ľudí, bol som viac než len rozčarovaný, vlastne plný hnevu kvôli tomu, ako veľmi bol koronavírus politizovaný, a to vrátane rúšok."

Toto nie je prvýkrát, čo McConaugey vyjadril iniciatívu voči boju proti koronavírusu. V apríli nahral video, v ktorom fanúšikom ukazoval ako si vytvoriť vlastné rúško, počas jedného rozhovoru vyzval vysokoškolských študentov, aby ostali doma a zorganizoval aj virtuálne bingo pre seniorov. V máji tiež priviezol 110 000 rúšok do nemocníc v Texase, informuje Variety.