Separ po krachu manželstva s Tinou na fotke so sexicou: Vrúcne dotyky! Je to nová frajerka rapera?

Kto je sexi slečna po jeho boku?! Raper Separ (33) šokoval všetkých fanúšikov, keď v polovici augusta priznal, že mu skrachovalo šesťročné manželstvo so speváčkou Tinou (36).

Tá bola v tom čase ticho a celú vec takmer vôbec nekomentovala. Neskôr však oznámila svoj veľký návrat do sveta hudby a vydala svoj nový singel. Rozchod dvojice sa mal uskutočniť po vzájomnej dohode a vyzeralo to tak, že zostávajú aj naďalej priatelia. Najnovšie sa objavila fotka Separa s atraktívnou dievčinou, ktorá k záberu pridala aj srdiečko. Má azda raper novú frajerku?!

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Separ a Tina pôsobili ako dokonalý pár. Spájala ich spoločná dcérka Anička a okrem nej vychovávali Lea, ktorého má umelkyňa z predošlého vzťahu. Raper stál pri svojej láske aj v ťažkých momentoch, pretože jeho manželke diagnostikovali sklerózu multiplex. „Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihujú slová - v dobrom aj v zlom. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli,“ priznal ešte v auguste Separ. Dvojica sa však časom začala od seba vzďaľovať.

„Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou,“ netajil svoje pocity raper.

Od oficiálneho oznámenia rozchodu uplynuli dva mesiace a po Separovom boku sa objavila nová žena. Atraktívna Cynthia Tóthová uverejnila ich spoločný záber a pridala aj srdiečko. Okamžite sa tak spustila lavína otázok od fanúšikov rapera, či je to jeho nová frajerka. „Hlavne vôbec neviem, odkiaľ vedia, kto sa s kým rozišiel, kto s kým chodí a kto kam klesol,“ reagoval na diskutujúcich Separ.

Odpisoval im

Sexica na fotke sa prezentuje ako modelka a tanečnica. Na svojom profile uverejňuje odvážne fotky a rada predvádza svoje ukážkové krivky. Pod spoločnou fotkou so Separom sa našli aj hejty. „Pokiaľ je pravda, že si si s touto začal, tak je to dosť divné, že od 7-ročného vzťahu a po takom krátkom čase od rozchodu už objímaš druhé čajky. Osobne som si myslela, že ty a Tina ste harmonický pár, ale, ako sa zdá, bola to asi pretvárka,“ napísala raperovi jedna z komentujúcich a on reagoval: „Šetko, čo si napísala, je úplne inak, jak si myslíš. Stačí ti to takto?“ A hoci sa raper do komunikácie s fanúšikmi púšťal, ani raz otvorene nenapísal, aký vzťah má so Cynthiou. Tá absolvovala fotenie v jeho značke oblečenia a Separ ju mal povolať aj do svojho klipu.

Rozvedení?

Nakoniec došlo pod záberom aj k prepieraniu Separovho rozvodu a vtedy zrejme prezradil aj to, čo nechcel. „Máš manželku...“ napísal raperovi jeden z komentujúcich a takúto reakciu od umelca určite nečakal. „Nemám...“ odpísal raper. Vyzerá to tak, že Separ a Tina urobili za svojím manželstvom definitívnu bodku aj na súde. Či to tak skutočne je, vedia zatiaľ len oni dvaja.