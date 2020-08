Separ a Tina šokovali svojich fanúšikov správou o krachu vzťahu: Záhadný odkaz pred rozchodom!

Toto nikto nečakal! Tina (36) a Separ (33) už viac netvoria pár. Raper šokoval všetkých, keď oznámil, že sa so speváčkou rozišli.

Ich fanúšikovia sú v poriadnom šoku, lebo ešte v apríli vyšla ich nová skladba so silným textom o rodine. Pri počúvaní pesničky s názvom Všetci za jedného by ani vo sne nikomu nenapadlo, že má dvojica vo svojom šesťročnom manželstve problémy a schyľuje sa k rozvodu. Tina a Separ vydali v apríli tohto roku skladbu Všetci za jedného, v ktorej obaja básnia o rodine.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Otočení na rovnaký smer. Hlavu hore, nohami na zem. Ani jeden deň neľutujem, myslím na vás, hocikam idem. A stále život milujem, keď vidím vaše tváre, za to ďakujem,“ spieva Tina, ktorá sa tak pomaly, ale isto vracia do speváckych vôd. Od tých mala dlhšiu dobu pauzu a venovala sa svojim milovaným. Skladba pokračuje rapom Separa.

„Všetko je iné, keď ste na to dvaja, všetko sa to stane úplne naraz. A žiadne veci sa pred sebou netaja a časom pribudne pes, deti a zajac. A zrazu nestačí byt, treba ti barák. A dostane zmysel, všetko sa pospája a zrazu sa plavíte spolu jak kajak. A zrazu máš domov a svieti jak maják v tme. Ľahšie sa to zvláda, keď je zle, každý člen rodiny vie, že sme tu preňho, že tu sme. Chýbate mi, keď som preč, ťahá ma to ako vlek. Domov za vami naspäť, lebo ste pre mňa celý svet,“ znejú raperove slová.

Na tom by nebolo nič zvláštne, pretože obaja pôsobili ako dokonalý pár, ktorý si rozumie vo všetkom. Po štyroch mesiacoch od vydania silnej skladby však prišiel šok, keď Separ oznámil rozchod. „Tina a ja sme spolu prežili nádherné životné obdobie, počas ktorého sme stihli zažiť všetko, čo vystihuje veta ,v dobrom aj v zlom‘. Videli sme spolu kus sveta, vychovávali dve nádherné deti, vybudovali spoločný domov. No zažili sme aj veľmi ťažké chvíle, keď sme si siahli na úplné dno, nie to finančné, skôr to psychické. Ale aj to sme zvládli. No ako ubiehal čas a každý z nás sa začal venovať rozdielnym témam a veciam, začali sme sa vzďaľovať,“ začal svoje rozprávanie Separ.

Návrat na pódiá?!

Raper sa za svoje emócie nehanbí. „Vždy pre nás bola rodina na prvom mieste, ale témy, o ktorých sme sa rozprávali, sme začali vidieť z rôznych uhlov a nenachádzali prienik. Preto sme sa po veľmi ťažkej a nie jednoduchej úvahe rozhodli, že kým sa to dá v láske a mieri, necháme jeden druhého ísť svojou cestou.“ Separ tvrdí, že aj naďalej zostávajú priateľmi a nerozchádzajú sa v zlom. Spája ich totiž sedem rokov vzťahu, a dve deti.

Obaja vychovávali synčeka Lea, ktorého má Tina z predošlého vzťahu a spoločnú dcérku Tiu Lilianu. Okrem toho museli čeliť aj poriadnej skúške - a to najmä Tina, pretože jej diagnostikovali vážne ochorenie sklerózu multiplex. A zatiaľ čo Separ otvorene hovoril o svojich pocitoch, Tina si dala pauzu od sociálnych sietí a svoj profil zrušila. Dočasne.

Počas víkendu totiž Separ uverejnil video, kde si obaja robili žarty z rozchodu a Tina svojim fanúšikom odkázala, že sa vráti budúci mesiac aj s novými skladbami. Vyzerá to tak, že opäť naštartuje svoju spevácku kariéru.