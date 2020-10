Vlastníkov bytov čaká zásadná zmena: Kto dostane vyúčtovanie viackrát ročne?

Nová smernica Európskej únie sa snaží motivovať obyvateľov, aby rozumnejšie zaobchádzali s energiami. Mali by sme tak mať napríklad na radiátoroch meradlá, ktorých stav bude možné odčítať na diaľku. Nielen, že je to pohodlné, ale svoju spotrebu budete mať pod kontrolou neustále. Ako to bude vyzerať?

Majitelia bytov sú zvyknutí, že o svojom hospodárení s teplom alebo vodou sa dozvedia raz ročne. EÚ sa teraz snaží zaistiť, aby mali vlastníci častejší a presnejší prehľad o spotrebe. Podľa smernice by domácnosti mali mať meradlá, ktorých stav sa dá odčítať na diaľku. „Ide o taký systém odpočtov, ktorý nevyžaduje vstup osoby do bytu, prípadne vizuálny kontakt s meračom,“ vysvetľuje Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Ako pokračuje, vítajú môžnosť častejšieho a hlavne elektronického spracovania údajov, no dodáva: „K celkovému zníženiu je potrebný zodpovedný prístup aj samotných vlastníkov, ktorí nebudú bezhlavo kúriť alebo nekúriť vôbec.“ Kedy budú merače: Od 25. októbra 2020 - sa majú inštalovať len meradlá, ktoré umožňujú diaľkový odpočet. Od 1. januára 2027 - už namontované meradlá, ktoré neumožňujú diaľkový odpočet, sa majú vymeniť Ako budú informovaní majitelia diaľkových odpočtov: Od 25. októbra 2020 Priebežné informácie: na požiadanie – 4x ročne bez požiadania – 2x ročne Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby: aspoň raz za rok Od 1. januára 2022 Priebežné informácie: 1x mesačne (informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní môžu byť sprístupnené aj na internete a aktualizované častejšie) Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby: aspoň raz za rok Čo bude vo vyúčtovaní - aktuálne ceny - skutočná spotreba energie alebo celkové náklady na vykurovanie - odčítané hodnoty spotreby - informácie o palivovom mixe - ročné informácie o emisiách skleníkových plynov - vysvetlenie daní, odvodov a sadzieb - grafické porovnanie aktuálnej spotreby so spotrebou za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku - porovnania s priemerným spotrebiteľom v rovnakej kategórii spotrebiteľov - kontaktné informácie organizácií Väčšina už diaľkový odpočet má Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov Otvoriť galériu Marek Perdík Zdroj: istockphoto - Neexistuje presná štúdia, avšak posledné mne dostupné údaje hovoria, že viac ako polovica domácností už je vybavená diaľkovými odpočtami. Aj keď je možné získať údaje na dennej báze, vyúčtovanie sa zatiaľ robí iba raz ročne. Ide o pozitívny a moderný krok vo vzťahu k vlastníkom. Na druhej strane ide “len” o smernicu, ktorú je potrebné transponovať do právneho systému Slovenskej republiky. Uvítal by som, ak by nešlo o smernicu, ale priamo o nariadenie.