Hviezda Oteckov Karinka ako modelka: Predviedla outfity do školy aj na párty

Tínedžerská móda by mala byť hravá, farebná, pohodlná a veselá.

A práve takú nám predviedla hviezda seriálu Oteckovia Karinka Qayumová (15). Kučeravé mladé žieňa miluje v móde rôznorodosť, potrpí si na pohodlnosť a obľubuje oversize kúsky oblečenia.

Vrstvenie

Vrstvenie je veľkým trendom už niekoľko rokov. Dlhá košeľa vo vojenskej zelenej a na nej do očí bijúci oranžový sveter zladený s čiapkou aj so šnúrkami na topánkach. Svoju podstatnú úlohu tu majú aj roztrhané zvonové rifle s našitou koženkou, ktoré sú neprehliadnuteľné.

Mestský štýl Zdroj: Tibor Géci

Jednoduchý zelený overal spolu s oversize rifľovou bundou, ktorá má na sebe prišité jemné retiazky, je typom oblečenia vhodným takmer na každú príležitosť. Možno sa tak obliecť do školy, na párty, ale aj na prechádzku s kamarátmi. Tínedžerkám svedčí, ak má oblečenie aj ženské prvky, ako sú napríklad tieto kožené kozačky.

Oversize bundy Zdroj: Tibor Géci

Vo všetkom, čo je oversize, sa budete cítiť veľmi pohodlne. Takýto štýl však nesvedčí každému, pretože opticky pridáva kilá, čo však nie je Karinkin prípad. Aj na prvý pohľad nekombinovateľné môže vyzerať nakoniec veľmi trendy. Veľká športová bunda, skladaná sukňa a bagandže sú toho príkladom.

Tepláková súprava Zdroj: Tibor Géci

Tínedžerom pristanú teplákové súpravy asi najviac a nikomu nie je divné, ak takto chodia oblečení aj do nákupného centra alebo do kina. Teplákovka by mala byť ale kvalitná, pohodlná a nie taká s vyťahanými kolenami. Ak má na sebe vrecká alebo rôzne aplikácie, o to lepšie. Treba k nej doladiť tenisky na platforme.