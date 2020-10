Čo v prípade, ak sa pre dieťa nenájde miesto vo verejnej škôlke? Ministerstvo vysvetľuje

V prípade, že sa pre dieťa nenájde miesto v žiadnej verejnej materskej škole (MŠ), rodič nebude čeliť žiadnym sankciám. Rovnako nebude povinný dávať dieťa do neštátnej alebo neverejnej materskej školy.

TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti, ktoré má začať platiť od 1. septembra 2021.

V školskom roku 2019/2020 bolo podľa registra fyzických osôb takmer 60 000 päťročných detí, z nich chodilo do škôlky viac ako 48 000 päťročných detí. "Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Zápisy do MŠ sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021.

Na financovanie vzdelávania päťročných detí vyčlení ministerstvo školstva zvýšený finančný príspevok. Od budúceho roku podľa šéfa rezortu školstva vzrastie z objemu 15 percent na 43,75 percenta životného minima pripadajúceho na jedno nezaopatrené dieťa. Ide spolu o viac ako 15 miliónov eur ročne na zvýšené finančné nároky zriaďovateľov MŠ súvisiace s povinným predškolským vzdelávaním.

V prípade, že kapacita štátnej siete MŠ v niektorých lokalitách Slovenska nebude ani napriek novým zariadeniam stačiť, rodič bude môcť vzdelávať dieťa aj v individuálnej forme, napríklad doma alebo v alternatívnej neštátnej škôlke. Ministerstvo tiež umožní flexibilnejšie poskytovanie predprimárneho vzdelávania v iných formách - napríklad vo firemných, komunitných či lesných škôlkach či detských centrách.