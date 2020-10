Šokujúce zábery z rómskej osady: Vyhrážky smrťou! Markizáčke Kövešovej hodili kameň do hlavy

Reportérka si zaslúži naozajstný obdiv! Sympatická markizáčka Kristína Kövešová (37), ktorú diváci poznajú práve z relácie Reflex, sa častokrát dostáva do poriadne nepríjemných situácií.

A inak to nebolo ani teraz. Keď koncom septembra nebojácna Kristína navštívila jednu z rómskych osád na východe Slovenska, aby zabránila biznisu so štvornohými miláčikmi, neodišla bez následkov. Okrem fyzického napadnutia, keď markizáčke hodili kameň do hlavy, si musela vypočuť aj hrôzostrašné vyhrážky smrti. Kövešová z Markízy je povestná tým, že sa nebojí pri nakrúcaní svojich reportáží ani nebezpečných situácií či konfrontácií.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Okrem toho, že už odhalila mnoho drogových dílerov či pedofilov, najnovšie sa rozhodla Kristína pozrieť na problém, pred ktorým mnoho ľudí radšej zatvára oči. Už dlhé roky bolo verejným tajomstvom, že na východnom Slovensku sa konajú psie zabíjačky. Rómovia z osád chovajú psy len na to, aby ich zabili a napokon ťažili z ich masti. Proti tomuto špinavému biznisu sa preto rozhodla Kristína zakročiť a nevinné stvorenia zachrániť.

Po dvoch rokoch, čo sledovala tieto nekalé kšefty a zbierala materiál, sa tak nakoniec rozhodla aj so štábom do obce Chminianske Jakubovany vycestovať. Tam akurát obyvatelia osady chystali psiu zabíjačku, ktorú Kristína aj spoločne s políciou a veterinármi prekazila. To sa jej stalo osudným a okrem vulgarizmov si vypočula vážne vyhrážky. „Kričali na mňa, že zomriem a že čoskoro skončím ako tie psy,“ povedala Novému Času Kristína.

Hádzali do nej kamene

Z toho, čo reportérka uvidela v tejto obci, bola poriadne šokovaná. „Toľko kameňov, tehál a útokov som ešte nikdy predtým nezažila. Zaútočili na nás aj palicami a chceli nám ublížiť. Takáto je, žiaľ, realita na Slovensku,“ povedala nám odvážna Kövešová, ktorá sa miestami obávala o život. Síce nikdy nechodí na takéto akcie sama a má pri sebe mnoho ľudí na pomoc, občas jej to vraj vôbec nepomôže. „Napadli tam mňa a potom tiež ochranku,“ dodala s tým, že obyvatelia rómskej osady sa naozaj správajú veľmi agresívne.

Okrem silného strkania, ktoré si musela Kristína vytrpieť, sa dočkala aj nepekného zranenia. Jeden kameň, ktorý letel vzduchom, totiž zasiahol repotrérku práve do hlavy. „Nie je to príjemné. Mám nespočetné množstvo modrín, podliatin a narazené rebrá, to ale zvládnem. Ide skôr o to, že Slovensko by nemalo už pred týraním zvierat zatvárať oči,“ ukončila otvorene Kristína, ktorá si vraj pre záchranu potrebných vytrpí mnoho a trápi ju skôr to, že kompetentní túto situáciu vôbec neriešia.