Politici reagujú na Matovičov trapas na samite v Bruseli: Jasný odkaz od Ďuriš Nicholsonovej!

Obrovská hanba! Premiér Igor Matovič (47) sa stal terčom posmeškov po tom, čo sa na internete objavilo jeho nové video zo samitu v Bruseli.

Šéf vlády je na ňom nezvyčajne neistý a nevie, čo má povedať. Po anglicky sa snaží opýtať, či môže začať svoj prejav odznova, no použije nesprávne slová, a tak ho mnohí obviňujú z toho, že robí hanbu a neovláda angličtinu. Nový Čas oslovil odborníkov, aby tento výstup zhodnotili. O samite v Bruseli sa rozprávalo už v súvislosti s tým, že Matovič naň nezobral štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa (SaS).

Netajil sa tým, že dôvodom je jeho hádka so šéfom liberálov Richardom Sulíkom. Premiér podľa svojich slov nemal najmenší dôvod byť „nadmieru ústretový voči SaS a jej predstaviteľom, kým si nevstúpia do svedomia“. Sulík totiž nesúhlasil s viacerými tvrdými opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Matovič však pobúril opäť. Tentoraz trapasom, ktorý vyrobil po príchode na samit.

Jeho prejav bol totiž nakrúcaný na kameru pre audiovizuálny servis Európskej komisie a vysielali ho naživo. Premiér očividne netušil, že jeho úvodný prejav, tzv. doorstep, ide v priamom prenose. Na videu vidno, ako si skladá rúško, hovorí, že „nevie, ako má začať,“ a po chvíľke rozprávania sa zakoktá a prosí, či môže ísť ešte raz. „Can I go one time... Next time?“ pýta sa zmätený premiér chybnou angličtinou.

Ostrá kritika

Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Video s Matovičovým chaotickým príhovorom obletelo internet a zgustli si na ňom aj opoziční politici, ktorí ho označujú za obrovskú hanbu pre Slovensko. Nestalo sa totiž prvýkrát, že by Matovič použil nesprávny anglický výraz. „To, čo predviedol premiér Matovič, nemožno nazvať inak ako hanbou,“ uviedol bývalý veľvyslanec a opozičný poslanec Peter Kmec.

Matoviča však kritizujú aj vlastní. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová síce tvrdí, že nejde o nejaký škandál, no pre premiéra má do budúcnosti odporúčanie. „Odporúčam mu zobrať so sebou ľudí, ktorí vedia dobre po anglicky a vedia dobre reprezentovať Slovensko, a takým človekom je určite Martin Klus,“ povedala Nicholsonová. Premiér si vyslúžil kritiku aj za to, že bol v interiéri, no rúško mal zložené.

Zaujímavé je aj to, že video s Matovičovým nepodareným prejavom tlačový odbor Európskej komisie z webu určenom pre médiá stiahol. K dispozícii je len skrátená verzia, ktorá je bezchybná. „Vôbec som nevedel, ako to funguje,“ bránil sa Matovič po prílete na Slovensko s tým, že ak z toho chce niekto robiť vedu, nech robí.

Štátny tajomník Klus sa premiéra tiež zastal. „Za normálnych okolností tam stoja novinári. Teraz, keď sa vchádza, je tam ako keby len nastavená kamera. Pri troche šťastia tam stojí ešte niekto s mikrofónom a vy neviete, či to už ide, alebo to ešte nejde, a už vôbec neviete, či to ide naživo,“ ozrejmil Klus.