Vlhovej zachutili glóbusy: Ako je na tom bezprostredne pred začiatkom sezóny?

Po čudnom konci minulej sezóny nás čaká rovnako divný začiatok nového ročníka Svetového pohára alských lyžiarov.

r, aby sa pre pandémiu predišlo kontaktu s fanúšikmi. Slovenským želiezkom v ohni bude tradične Petra Vlhová, ktorá má chuť rozšíriť svoju zbierku malých glóbusov.

Petra v uplynulej zime získala historické malé glóbusy za víťazstvo v hodnotení slalomu i paralelných disciplín. V Söldene sa jej v minulosti príliš nedarilo. Vlani obsadila v otváracom obrovskom slalome ako úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne štrnástu priečku. „Zdravotne som na tom dobre, mám trošku problémy s kolenom, ale nie sú také, aby ma obmedzovali na lyžiach. Už sa teším, že začínam. Uvidím, ako sa budem cítiť,“ povedala Vlhová.

Lyžiarky majú prvé kolo sobotňajšej súťaže na programe o 10.00 h, druhé sa začne o tri hodiny neskôr. Rettenbach je jeden z mála svahov v kalendári SP, na ktorom súťažia ženy aj muži. „Sölden je veľmi ťažký kopec a sú na ňom veľmi ťažké preteky. Od štartu do cieľa si treba dávať pozor na všetko, uvidíme, aká bude podložka. Je to veľmi náročné, ako každý rok sa budem snažiť podať čo najlepší výkon,“ povedala Slovenka.

Na úvodnom podujatí sa nestretne s Mikaelou Shiffrinovou. Veľká americká súperka sa rozhodla neštartovať v Söldene pre zranenie chrbta.

O body sa tentoraz nebude bojovať na novembrových a na decembrových podujatiach v americkom Killingtone a v kanadskom Lake Louise ani v kombinácii, no Vlhovú to krátko pred štartom nevyrušuje: „Snažím sa myslieť vždy len na najbližšie preteky. Ciele do sezóny sú také isté ako každý rok, podávať čo najlepšie výkony, cítiť sa dobre na lyžiach a víťaziť.“

Program

Sobota:

- 10.00 a 13.00 hod.: obrovský slalom žien

Nedeľa:

- 10.00 a 13.15 hod.: obrovský slalom mužov