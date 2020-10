Majiteľ reštaurácie v Miloslavove sa s novými opatreniami vysporiadal svojsky: Vtipný oznam pre zakazníkov!

Aj v ťažkých časoch sa vedia trochu povzniesť. Do redakcie Nového Času nám prišiel už druhý dôkaz o tom, že niektorých slovenských podnikateľov nezlomí nič.

Situácia s koronavírusom je náročná na celom svete. Keďže čísla nakazených na Slovensku každým dňom rastú, vláda pristúpila k sprísňovaniu opatrení. Sprísňovanie sa najviac dotklo majiteľov reštaurácií, fitness a wellnes zariadení.

Majitelia reštaurácií nezabúdajú na humor, VIDEO z Bojníc je toho dôkazom: Takto vyzerajú opatrenia v praxi?!

Pred časom sme uverejnili vtipné video, ako by to vyzeralo, keby v dnešnej situácii mali byť opatrenia v reštauráciách dodržiavané do bodky. Vo štvrtok nám do redakcie prišiel ďalší skvost nahnevaného, no aj naďalej vtipného podnikateľa z Miloslavova, ktorý slovenskému premiérovi vymyslel poriadne dlhé meno.